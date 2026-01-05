West Ham ficha al delantero argentino Castellanos, procedente del Lazio

FOTO ARCHIVO-Taty Castellanos, del Lazio, celebra el tercer gol ante Niza por la Europa League

‍El delantero argentino Taty Castellanos ha fichado por el West ‍Ham United ⁠con un contrato por cuatro temporadas y media con opción a un año más, informó el lunes el club de la Premier League.

El jugador de 27 años, que marcó 10 goles en la ‌Serie A con Lazio ⁠la temporada pasada, ⁠ha firmado a tiempo para estar disponible para el partido de la ‍Premier League del martes frente el Nottingham Forest, dijo ⁠el West Ham ‌en un comunicado.

"Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí personalmente y vengo a aportar, a intentar ‌ayudar ‌al equipo en todo lo que pueda", dijo Castellanos, que lucirá el dorsal número 11 en el West ​Ham.

El equipo dijo que su entrenador, Nuno Espírito Santo, había identificado al ex jugador del Girona y del New York City FC como un objetivo clave.

West Ham, amenazado ‍por el descenso y que no ha ganado ninguno de sus últimos nueve partidos, ocupa el puesto 18 en la tabla, cuatro puntos ​menos que el Forest, que marcha en el lugar 17.

"Cada partido ​es una batalla (...) Voy a darlo todo, a defender esta ⁠camiseta y, obviamente, a conseguir nuestros objetivos día a día", añadió Castellanos.

Con información de Reuters