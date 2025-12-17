El senador brasileño Flavio Bolsonaro cortejará a los empresarios antes de su carrera presidencial

Imagen de archivo del senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habla con los medios tras visitar a su padre en un edificio de la Policía Federal en Brasilia, Brasil.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, se reunirá esta semana con líderes empresariales y financieros para abordar el escepticismo sobre sus políticas económicas mientras se prepara para postularse a la presidencia el próximo año, dijeron personas conocedoras de sus planes.

Después de un almuerzo el jueves pasado en las oficinas de UBS en Sao Paulo, donde los asistentes cuestionaron la seriedad de su candidatura, el senador se reunirá esta semana con bancos, fondos de inversión, líderes empresariales y un podcast centrado en el mercado, dijeron dos de las fuentes a Reuters.

Otra de las fuentes cercanas al senador dijo que es poco probable que defina un programa económico antes de febrero. Hasta entonces, planea una intensa agenda de reuniones con el sector privado y viajes internacionales, incluyendo una visita a Estados Unidos, dijo la misma fuente.

Flavio Bolsonaro no respondió a una solicitud de comentarios. Las personas declinaron ser nombradas debido a la sensibilidad del asunto.

El objetivo, según las dos primeras fuentes, es presentar su candidatura como creíble para los líderes empresariales que ayudaron a impulsar a su padre a la presidencia en 2018. El exmandatario, que cumple condena por un complot golpista tras su derrota electoral en 2022, dijo este mes que quiere que su hijo mayor se presente al máximo cargo de Brasil en 2026.

El respaldo de Bolsonaro a su hijo hizo caer la moneda y la bolsa de Brasil. Muchos inversores habían apostado a que Bolsonaro respaldaría a un candidato con experiencia ejecutiva, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, su exministro, para desafiar al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva el próximo año.

Lula está 10 puntos porcentuales por delante de Tarcisio y Flavio Bolsonaro en escenarios simulados de segunda vuelta, según una encuesta de la firma Quaest publicada el martes.

El menor de los Bolsonaro aumentó el escepticismo el domingo al decir que podría retirar su candidatura, aunque eso tendría "un precio", mientras sus aliados presionaban en el Congreso para acortar la pena de prisión de su padre. El senador ha prometido desde entonces permanecer en la carrera, prometiendo presentar una agenda favorable al mercado como "un Bolsonaro más centrista".

(Editado en español por Carlos Serrano)