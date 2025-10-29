Netflix presentó trailer y fecha de estreno de la serie sobre el caso Fernando Báez Sosa.

Netflix anuncia el estreno de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, la nueva serie documental que estará disponible en todo el mundo a partir del 13 de noviembre. La serie está dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, el mismo equipo responsable del documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.

La serie de tres episodios narra el asesinato del joven desde una perspectiva íntima y reveladora, a partir de los testimonios de su familia y sus amigos como nunca antes lo hicieron. También desde la visión de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad.

El impacto del caso en la sociedad

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señala Martín Rocca, director del documental en un comunicado de prensa divulgado por Netflix.

Además, reflexionó sobre el impacto del caso: “Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa se suma a la lista de documentales de historias argentinas de crímenes reales de Netflix como: Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: El fin del silencio; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.