El crimen de Fernando Báez Sosa conmovió a todo un país, el 18 de enero de 2020. Esa noche, el joven de 18 años salió a bailar a un boliche de Villa Gesell, ciudad de la costa atlántica argentina, y nunca más regresó: fue atacado por un grupo de amigos rugbiers que le pegaron hasta dejarlo sin vida. A cinco años del asesinato, su mamá, Graciela, le escribió una carta: "Con tu partida también perdimos nuestra vida porque sin vos nada es igual".

En la carta, escrita de puño y letra y difundida por Infobae, Graciela rememoró a su hijo: "Nos hiciste sentir orgullosos con todos tus logros que conseguiste con tanto sacrificio para ingresar a la facultad de Derecho. Fuiste y serás siempre un buen hijo, alegre, con tu hermosa sonrisa, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A veces miramos videos tuyos para verte y escuchar tu voz y terminamos con unas lágrimas que quisiéramos retroceder el tiempo para abrazarte y no dejarte ir nunca”.

Por el crimen de Fernando, el Tribunal N°1 de Dolores condenó a: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi a la pena de prisión perpetua por ser coautores del brutal crimen; mientras que sobre Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi pesa una condena a 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios del ataque.

En tanto, para conmemorar la vida del joven, los familiares llevarán a cabo una misa este mismo sábado. Su papá Silvino y su mamá Graciela recibirán a algunos familiares de Paraguay -de donde son oriundos- y luego participarán de la ceremonia, que se realizará a partir de las 19.30 hs en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en Larrea 1252, de la Ciudad de Buenos Aires. “Los invitamos a acompañarnos en este día tan difícil para nosotros”, dice el flyer que vienen compartiendo en sus estados de WhatsApp desde hace semanas.

La carta de Graciela a Fernando

"Para mi hijo Fernando Báez Sosa. Al cumplirse 5 años de tu asesinato me pongo a escribirte pensando en todos los bellos momentos compartidos a tu lado que jamás nadie podrá arrancar de nuestro corazón.

Con tu partida también perdimos nuestra vida porque sin vos nada es igual. Fuimos tan felices. Nos hiciste sentir orgullosos con todos tus logros que conseguiste con tanto sacrificio para ingresar a la facultad de Derecho.

Fuiste y serás siempre un buen hijo, alegre, con tu hermosa sonrisa, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A veces miramos videos tuyos para verte y escuchar tu voz y terminamos con unas lágrimas que quisiéramos retroceder el tiempo para abrazarte y no dejarte ir nunca.

Te extraño tanto Fer. Extraño todo de vos.

Todas las noches espero encontrarte en mis sueños, que me abraces fuerte y me digas: 'Má, ya llegué'. Pero me despierto a sabiendas de que no va a suceder. Hasta pronto hijo mío. Mi gran abogado que nos da luz para seguir luchando para conseguir ‘"justicia". Te amamos y amaremos por siempre.

Descansa en paz, Fer.

Tu mamá y tu papá no te olvidan.