En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video de jóvenes en Bariloche que generó mucha indignación y repudio en todo el país. En las imágenes, se puede ver a un grupo de egresados cordobeses rodeando a un compañero disfrazado de "mujer violada", según indica su propio cuerpo. En medio de la ola de femicidios, mientras la organización MuMaLá registró 9 crímenes en cinco días -es decir, un femicidio cada 13 horas-, el alumno se vistió con ropa rota y se pintó el cuerpo con manchas rojas simulando ser sangre.

Se trata de un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 267 de la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba. Los jóvenes publicaron el video en la cuenta de Instagram de la promoción y rápidamente se viralizó, provocando un repudio generalizado.

El aberrante y violento disfraz

Durante la estadía en Bariloche de los estudiantes que se egresan, suele haber una fiesta de disfraces que, con el tiempo, se ha vuelto un clásico del viaje de egresados. En esta oportunidad, a un grupo de jóvenes les pareció admisible y hasta divertido emular a una mujer agredida y violentada sexualmente.

En las imágenes que trascendieron de la fiesta, se puede ver a un joven con un vestido estampado roto, el cuerpo pintado con manchas rojas haciendo alusión a la sangre y la palabra “violada” escrita en la espalda. También se puede escuchar a sus compañeros alrededor riéndose y banalizando el hecho.

Según El Doce, el repudio fue inminente a la publicación del video. En poco tiempo la cuenta de Instagram de la división se llenó de comentarios críticos y de pedidos de sanciones ante los hechos.

Las disculpas públicas del grupo de estudiantes

Después de la gran repercusión que tuvo el video del disfraz, el grupo de egresados difundió un mensaje por las redes sociales donde ofrecían disculpas públicas. “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución y acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, dijeron.

Por otra parte, un grupo de egresados del mismo instituto salió a desligarse de lo ocurrido con un mensaje mucho más severo. “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”, escribieron.

“La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”, continúan en el texto. Y sentencian: “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”.