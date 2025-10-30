Halloween 2025: cuatro recetas fáciles de "candies" para que los chicos lleven al colegio.

Con la llegada de Halloween, muchas familias buscan ideas simples y creativas para preparar dulces temáticos sin complicarse en la cocina. Este año, la tendencia apunta a los “candies” caseros: recetas rápidas, coloridas y pensadas para que los chicos puedan llevar al colegio y compartir.

Estas cuatro propuestas combinan ingredientes básicos, pasos sencillos y una buena dosis de diversión. Además, permiten que los más pequeños participen en el armado y la decoración.

Cuatro opciones de dulces caseros para Halloween

Dedos de bruja sangrientos

Clásico infaltable de la noche de brujas, estas galletas de manteca o shortbread se moldean con forma de dedo y se decoran con almendras que simulan uñas. Un toque de mermelada de frutilla aporta el detalle “sangriento” y completa el efecto terrorífico.

Brownies tumba

A partir de brownies tradicionales, se arma un mini cementerio comestible. Con un poco de frosting o dulce de leche se simula la tierra, mientras que galletitas rectangulares decoradas con chocolate derretido hacen de lápidas. Una opción divertida, fácil de transportar y perfecta para compartir.

Hacer candies temáticos es una propuesta divertida y deliciosa para el hogar.

Fantasmas de merengue o malvavisco

Ideales para quienes buscan algo rápido, estos pequeños fantasmas se preparan en minutos. Solo se necesitan malvaviscos o merengues y chocolate derretido para dibujar los ojos. Si se colocan sobre palitos de brochette, se convierten en divertidos chupetines temáticos.

Frutillas momia

Una alternativa más fresca que combina fruta y chocolate blanco. Las frutillas se bañan parcialmente, se decoran con finas líneas que simulan vendas y se completan con mini chispas de chocolate para los ojos.

Para lograr un efecto impactante, se recomienda presentar los dulces sobre bandejas negras y decorar con gusanitos de goma o algodón de azúcar para simular telarañas. También se pueden sumar aromas otoñales, como canela o jengibre, en las galletas.