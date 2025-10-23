Halloween llega con todo a la ciudad, y Villa Crespo se prepara para vivir un fin de semana de terror, música y diversión para todas las edades. Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, Mercat Villa Crespo (Thames 747) se vestirá de naranja y negro para recibir a grandes y chicos con una programación especial que combina fiestas, disfraces, rock, cosplayers y muchas sorpresas. La entrada será libre y gratuita.
Durante tres días, el tradicional mercado gastronómico se transformará en un escenario temático donde el miedo y la creatividad se mezclan con el buen comer y el entretenimiento. Desde los clásicos concursos de disfraces hasta shows en vivo y maquillaje artístico, la propuesta promete convertirse en una de las celebraciones más destacadas del Halloween porteño.
La agenda completa de Halloween en el Mercat de Villa Crespo
- El viernes 31 arrancará con una noche de rock y disfraces: desde las 20 hasta las 24 hs, el influencer @cachorrosabroso celebrará su cumpleaños con la “Cachoween”, una fiesta que promete música, DJs, banda en vivo, maquillaje y un Mercat completamente decorado al mejor estilo terrorífico.
- El sábado 1 será el turno de los cosplayers y la cultura japonesa, en una noche donde los trajes más creativos se lucirán entre luces, música y la presentación en vivo del dúo nikkei Kamikaze, que aportará su impronta oriental al espíritu de Halloween.
- Finalmente, el domingo 2 será el momento más esperado por los chicos: de 14 a 20 hs, llega el Halloween Kid, con maquillaje artístico, regalos, golosinas y la clásica recorrida por los locales del Mercat para pedir dulces.
Con entrada libre y gratuita, el evento promete tres días para disfrutar en familia y dejarse llevar por la magia y el misterio de Halloween sin salir de la ciudad.