Villa Crespo celebra Halloween con tres días de fiesta.

Halloween llega con todo a la ciudad, y Villa Crespo se prepara para vivir un fin de semana de terror, música y diversión para todas las edades. Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, Mercat Villa Crespo (Thames 747) se vestirá de naranja y negro para recibir a grandes y chicos con una programación especial que combina fiestas, disfraces, rock, cosplayers y muchas sorpresas. La entrada será libre y gratuita.

Durante tres días, el tradicional mercado gastronómico se transformará en un escenario temático donde el miedo y la creatividad se mezclan con el buen comer y el entretenimiento. Desde los clásicos concursos de disfraces hasta shows en vivo y maquillaje artístico, la propuesta promete convertirse en una de las celebraciones más destacadas del Halloween porteño.

La agenda completa de Halloween en el Mercat de Villa Crespo

El viernes 31 arrancará con una noche de rock y disfraces: desde las 20 hasta las 24 hs, el influencer @cachorrosabroso celebrará su cumpleaños con la “Cachoween ”, una fiesta que promete música, DJs, banda en vivo, maquillaje y un Mercat completamente decorado al mejor estilo terrorífico.

”, una fiesta que promete música, DJs, banda en vivo, maquillaje y un Mercat completamente decorado al mejor estilo terrorífico. El sábado 1 será el turno de los cosplayers y la cultura japonesa, en una noche donde los trajes más creativos se lucirán entre luces, música y la presentación en vivo del dúo nikkei Kamikaze, que aportará su impronta oriental al espíritu de Halloween.

y la en una noche donde los trajes más creativos se lucirán entre luces, música y la presentación en vivo del dúo nikkei Kamikaze, que aportará su impronta oriental al espíritu de Halloween. Finalmente, el domingo 2 será el momento más esperado por los chicos: de 14 a 20 hs, llega el Halloween Kid, con maquillaje artístico, regalos, golosinas y la clásica recorrida por los locales del Mercat para pedir dulces.

Con entrada libre y gratuita, el evento promete tres días para disfrutar en familia y dejarse llevar por la magia y el misterio de Halloween sin salir de la ciudad.