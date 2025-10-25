Ronda de Negocios: PBA convoca a pymes para impulsar los sectores de energía y minería

El gobierno de la provincia de Buenos Aires junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), convoca a pymes bonaerenses de los sectores del petróleo, gas, minería y energía a una Ronda de Negocios Nacional e Internacional en el Teatro Argentino de La Plata. El evento se realizará el jueves 27 de noviembre y tendrá como objetivo promover la inserción de las empresas bonaerenses en la cadena de provisión de productos y servicios para estos sectores estratégicos en el desarrollo productivo nacional.

Será la primera vez que la provincia, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, organice un evento de esta magnitud dirigido a este sector crucial para el desarrollo industrial provincial y de todo el país. Y se da en el marco de las diversas políticas estratégicas que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof, a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa.

Quiénes participarán

A nivel nacional, participarán las principales operadoras petroleras, gasíferas y mineras, junto con empresas de servicios integrados, contratistas EPC, constructoras y proveedores especializados para los segmentos upstream y downstream, así como generadoras, transportistas y distribuidoras de energía eléctrica. También estarán presentes compradores internacionales provenientes de Bolivia, Brasil, Chile y Perú.

Convocatoria abierta y gratuita

La convocatoria está abierta a pymes de la Provincia de Buenos Aires vinculadas con los sectores de petróleo, gas, minería y energía, interesadas en expandir sus negocios y conectarse con nuevos mercados. Las empresas interesadas en participar tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 07 de noviembre en el siguiente enlace: https://forms.gle/wNzXBw88xykJtTv17

Una vez finalizado el período de inscripción, se coordinarán las agendas de entrevistas que las empresas mantendrán a lo largo de la jornada. La participación en el evento no conlleva costo alguno para las empresas.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires será el encargado de seleccionar a los importadores extranjeros y compradores nacionales. Además, brindará un acompañamiento integral a las empresas inscriptas, garantizando una participación efectiva y potenciando sus oportunidades comerciales.

Para conocer todos los detalles y sumarse a esta oportunidad, las empresas pueden escribir a inversionycomex.pba@gmail.com y recibir acompañamiento personalizado.

Un nuevo impulso a la producción solidaria: PBA y la UNLP inauguraron un Centro de la Economía Popular

Con el propósito de impulsar las capacidades productivas de los emprendimientos locales, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) inauguró el Centro de la Economía Popular, Social y Solidaria, un espacio que busca articular el saber académico y técnico con las políticas públicas y las demandas de las comunidades.

Ubicado en Berisso, el nuevo centro cuenta con más de 1.100 metros cuadrados de superficie, que albergan talleres, laboratorios, aulas, oficinas y espacios de trabajo colaborativo. Su objetivo es promover proyectos productivos sustentables, mejorar el hábitat popular e incorporar innovación tecnológica en el ámbito de la economía social y solidaria.