"Exterminio de la industria nacional": en la Convención Anual Pro Textil, Kicillof criticó a Milei por su macroeconomía

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, uno de los principales espacios de intercambio y reflexión del sector textil e indumentaria argentino. En ese marco, el mandatario bonaerense apuntó contra el presidente Javier Milei y aseguró que la sociedad argentina no estuvo nunca "frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional".

“Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el tejido y el aparato productivo: en el caso del sector textil, se observa una contracción del 18% que ha hecho que seis de cada diez máquinas estén paradas”, aseguró Kicillof y apuntó: “Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”.

En esa línea, el gobernador subrayó que mientras todos los países del mundo "trabajan para sostener sus industrias y sus fuentes de empleo, el Presidente elige el camino de la apertura indiscriminada de importaciones”, y consideró que lo hace porque "desconoce que la Argentina es un país que se ha caracterizado siempre por su cultura, su trayectoria y su potencia industrial”.

La importancia de proteger la industria nacional

“Argentina a contramano del mundo: el desarrollo se fabrica, el trabajo se defiende”, fue el lema que se utilizó este año en el evento organizado por la Fundación Pro Tejer, que contó con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente local, Jorge Ferraresi; y el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, entre otras autoridades y referentes industriales, que reunió a empresarios, trabajadores, académicos y referentes sectoriales, los cuales debatieron desafíos que enfrenta la industria en un contexto de recesión y de pérdida de capacidades productivas.

En ese marco, Ferraresi indicó que en un contexto tan duro "como el que se vive a nivel nacional, es muy importante este encuentro que fomenta el debate de ideas y la construcción conjunta para la industria", y aseguró que "afortunadamente, en la Provincia se cuenta con un Gobierno que impulsa el intercambio multisectorial y piensa en el desarrollo de todos los actores económicos”.

Por su parte, el presidente de Pro Tejer destacó que la industria "es el motor del desarrollo", y aclaró que por eso se necesita una política económica a nivel nacional que priorice "su transformación y su crecimiento sostenido: defender la cadena de valor textil es defender a la Argentina, el trabajo, la innovación y la tecnología".

Finalmente, Kicillof concluyó: “En la Provincia vamos a seguir trabajando para contar con una industria cada vez más competitiva, que genere empleo y valor agregado en nuestro país”. “El 26 de octubre se discuten dos modelos de país: desde Fuerza Patria proponemos seguir trabajando para el desarrollo de la industria y la soberanía nacional".