El dato del Turco Asís que ilusiona al peronismo para 2027: "A Milei..."

La teoría de Jorge "Turco" Asís sobre el futuro de Javier Milei.

La presentación de los primeros F-16 en Argentina fue presentada por el Gobierno como un hito histórico: después de décadas sin incorporar aeronaves de combate, la Fuerza Aérea recuperará capacidad de intercepción supersónica y un salto tecnológico que promete reforzar la vigilancia del espacio aéreo. Sin embargo, para Jorge “El Turco” Asís, la noticia tiene mucho menos brillo del que intenta transmitir el oficialismo.

En una entrevista con Ahora Play, el escritor desestimó el valor estratégico de la compra y fue categórico al referirse a los aviones provenientes de Dinamarca: “Chatarra de 40 años más o menos reacondicionada”. También remarcó que el gasto operativo no es menor —“cuestan 25.000 dólares la hora”— y denunció que el armamento no está incluido en la adquisición: “Ese es otro negocio aparte”. Con ironía, incluso se burló del ministro saliente: “Petri está desesperado por ganas de pasear en avioncitos”.

Asís también recordó que Luis Petri llegó al Ministerio de Defensa por impulso de Victoria Villarruel en un momento en el que Nicolás Posse concentraba gran parte del poder. Según su lectura, la compra de los F-16 es menos una política de defensa y más una señal geopolítica con un destinatario claro: Estados Unidos. Y es allí donde el analista anudó su tesis política.

Para Asís, la dependencia del Gobierno argentino respecto de Washington es tan directa que termina condicionando también a la oposición. “La conducción y la estrategia del peronismo dependen de cómo le vaya a Milei. Y Milei depende de cómo le vaya a Trump”, afirmó. Y advirtió que el escenario internacional no favorece al Presidente argentino: “No le están yendo tan bien las cosas a Trump”.

Desde esa perspectiva, deslizó que un eventual tropiezo del expresidente estadounidense podría alterar el equilibrio político local. “Te salvó una elección, pero me parece que estás demasiado jugado a ese caballo”, sostuvo. Para algunos sectores del peronismo, esa frase fue interpretada como un dato alentador de cara a 2027: si cae el apoyo externo del que depende Milei, creen que podría abrirse una ventana para reorganizar la oposición y volver a competir con fuerza.