La figura de Boca que quiere el Inter Miami de Messi y Mascherano en el mercado de pases

La figura de Boca que quiere el Inter Miami de Messi y Mascherano

Un joven futbolista de Boca Juniors está en la mira del Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano de cara al año 2026. Con el regreso de Marcelo Weigandt al "Xeneize", que en principio no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, las "Garzas" apuntan a otra figura del club que tuvo un 2025 positivo más allá de no ganar títulos. Por supuesto, todo dependerá de las negociaciones que lleve a cabo el club presidido por David Beckham por el futbolista de 21 años que ya gritó campeón en el equipo de La Ribera.

Se trata de Lautaro Di Lollo, el defensor surgido de las inferiores del conjunto "Azul y Oro" que "Masche" conoce de cuando lo dirigió en la Selección Argentina a nivel juvenil. El zaguero está en carpeta del reciente ganador del trofeo de la MLS que cuenta con el astro rosarino como máxima estrella. Según trascendió, el DT sólo lo tiene en la lista y que se concrete su transferencia dependerá de un detalle no menor con respecto a Boca.

Lautaro Di Lollo, el apuntado por el Inter Miami de Messi y Mascherano en Estados Unidos

Según aseguró el periodista Diego Monroig en ESPN, "Mascherano lo tiene en su lista por que lo dirigió en las inferiores de la Selección Argentina". A su vez, el movilero que sigue la campaña del "Xeneize" aseguró que todavía "a Boca no le llegó nada, pero es una de las opciones y hay que ver si Boca quiere desprenderse del jugador". De esta manera, la palabra final la tendrán Juan Román Riquelme y compañía para definir el futuro del central que se ganó un lugar entre los titulares con el correr de los partidos.

En cuanto al contrato de Di Lollo con la institución, se extiende hasta finales del 2029 y todo indica que la dirigencia comandada por el ídolo buscaría retenerlo. Con los torneos locales y la Copa Libertadores en 2026 por delante, su presencia puede ser clave para conformar la zaga con Ayrton Costa para pelear en todos los frentes. Claro que, todo se definirá en el mercado de pases venidero donde seguramente el "Xeneize" también intentará reforzar esa zona del campo de juego.

Lautaro Di Lollo, pretendido por el Inter Miami de Estados Unidos

Úbeda seguiría en Boca: la decisión de Riquelme sobre la continuidad del DT

De acuerdo con la información revelada por TyC Sports, el presidente del "Xeneize" habría tomado la decisión de que el "Sifón" continúe siendo el entrenador en 2026. El mandamás del club quiere transmitirle respaldo absoluto y delinear junto a él la planificación deportiva del próximo año, un gesto que refuerza la idea de continuidad en medio de un cierre de temporada turbulento. Aunque el cierre del Clausura dejó un gusto amargo, la dirigencia valora especialmente el orden que recuperó el equipo desde la llegada de Úbeda como técnico principal. Tras un año irregular, Boca acumuló seis triunfos consecutivos, incluyendo un Superclásico ante River, antes de quedar afuera frente a la "Academia".

Los números de Lautaro Di Lollo en Boca