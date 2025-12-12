Capacidad Proveedora Pyme: con 63 empresas seleccionadas, Formosa consolida su red de comerciantes locales

La segunda edición del Programa Capacidad Proveedora PyME, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico mediante la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, cerró con un balance “altamente positivo”, según sus organizadores. El encuentro reforzó un espacio de vinculación directa entre empresas demandantes y proveedores locales, y dejó como resultado nuevas oportunidades comerciales para la producción formoseña.

En esta edición participaron como empresas demandantes firmas de los rubros supermercados, mayoristas y ferreterías industriales, entre ellas APA Supermercados, Mundo Consumo, Carrefour, Alfa Nea, Román Ferretería y Pinturería, Bufil SRL, Rolón Motosierras y Qué Luz, que mantuvieron rondas de negocios con PyMEs formoseñas de diferentes sectores.

En la etapa previa, que se extendió durante cuatro a cinco meses, se realizó un relevamiento sobre 102 empresas locales, de las cuales 63 fueron seleccionadas por su capacidad potencial de dar respuesta a las demandas detectadas. En paralelo, se desarrolló un proceso de formación para proveedores, con instancias de capacitación y asistencia técnica orientadas a mejorar su competitividad y capacidades de negociación.

La jornada central de vinculación y rondas de negocios arrojó un total de 156 negociaciones, de las cuales el 93,59% correspondió a un emparejamiento eficiente entre oferta y demanda. En 38 de esos encuentros (24%), los proveedores pudieron dejar presupuestos formalizados, lo que constituye un indicador concreto de oportunidad real de negocio. Además, se generaron 158 vínculos y “matcheos” entre empresas, incluyendo negociaciones directas surgidas durante las instancias de networking.

Según el balance oficial, el 70,7% de las negociaciones acordó una próxima reunión, el 22,4% quedó a la espera de respuesta del cliente y el 6,8% derivó en el pedido de una propuesta formal. En conjunto, el 77,5% de las negociaciones resultó favorable para los proveedores, consolidando un escenario de expectativas positivas para el entramado productivo local.

El nivel de interés también fue calificado como elevado: el 78,2% de las negociaciones registró un interés alto, el 20,4% un interés medio y solo el 1,4% un interés bajo.

En promedio, cada empresa demandante realizó siete negociaciones. Entre las más activas se ubicaron APA Supermercados, Alfa Nea, Román Ferretería y Pinturería, Mundo Consumo, Rolón Motosierras, Qué Luz y Bufil SRL. Del lado de los proveedores, el promedio general fue de tres negociaciones por empresa, con una participación destacada de El Afortunado (nueve negociaciones), Dexbo y La Oficina del Seguro (siete), Creartex, Ephiset Consultora, Huella Verde y Mazza Electricidad (seis), y FormoPack Express (cinco).

Desde la organización remarcaron que los resultados de esta segunda edición confirman que, con planificación, relevamiento, capacitación y acompañamiento técnico, las PyMEs formoseñas pueden ampliar su participación en las cadenas de valor regionales, fortaleciendo el ecosistema empresarial y la articulación público-privada en la provincia.