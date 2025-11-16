Se acabó el misterio: descubrieron qué hay en el interior de la Luna y cambia todo lo que sabíamos del sistema solar.

Un estudio reciente, publicado en la revista Nature, reveló un hallazgo histórico sobre la Luna: se conoció cómo es su interior después de décadas de incógnita. Este descubrimiento es crucial para la comunidad científica, ya que cambia todo lo que se sabía hasta el momento sobre el sistema solar.

Según se precisó en la investigación, el núcleo interno de la luna es sólido, al igual que el de la Tierra, con una densidad cercana al hierro. Este descubrimiento, liderado por Arthur Briaud del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, cierra un debate científico que llevaba décadas abierto.

Según la investigación, el núcleo lunar está compuesto por dos capas: una externa, fluida, de unos 362 km de radio, y una interna, sólida, de 258 km. Juntas representan alrededor del 15 % del radio total de la Luna. La densidad medida en el núcleo sólido (7.822 kg/m³) sugiere que está formado principalmente por hierro, un rasgo que recuerda al centro de nuestro planeta.

El descubrimiento que lo cambió todo: cómo fue el estudio

Para llegar a esta conclusión, los científicos combinaron datos de misiones lunares anteriores, mediciones sísmicas, variaciones gravitacionales y cambios en la distancia entre la Tierra y la Luna. Además, usaron simulaciones avanzadas para modelar cómo podría ser la estructura interna del satélite.

Este estudio nos da pistas sobre la evolución de la Luna. Al confirmar que tuvo un núcleo activo y parecido al terrestre, los investigadores creen que esto pudo generar un campo magnético muy fuerte en sus primeros mil millones de años. Con el tiempo, al enfriarse, ese núcleo dejó de moverse y el campo magnético se desvaneció. Esto no solo cambia nuestra visión de la Luna, sino que también podría reescribir parte de la historia del sistema solar y cómo se formaron otros cuerpos celestes.