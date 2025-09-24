La misión tripulada de la NASA “Artemis II” podría despegar antes de lo previsto hacia la Luna.

La NASA sorprendió hoy al anunciar que la esperada misión Artemis II, que marcará el regreso de Estados Unidos a la exploración lunar tripulada después de más de medio siglo, podría adelantarse de abril a febrero de 2026. Sin embargo, este posible cambio dependerá de los resultados de las pruebas finales y de que se garantice la seguridad de la tripulación y el vehículo.

Este avance representa un giro importante en el calendario original del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible fuera de la órbita terrestre. La misión utilizará el cohete Space Launch System (SLS) junto con la cápsula Orion, especialmente diseñados para vuelos de larga duración en el espacio profundo. En una conferencia de prensa, Lakiesha Hawkins, administradora adjunta del Programa de la Luna a Marte, destacó: “Tenemos un asiento en primera fila para la historia”.

Además, Hawkins aclaró que "el periodo de lanzamiento podría suceder tan pronto como el cinco de febrero, pero queremos enfatizar que la seguridad es nuestra principal prioridad". Por su parte, Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis, explicó que el cohete SLS está “prácticamente ensamblado y listo”, y que solo resta acoplar la cápsula Orion y completar las pruebas en tierra para avanzar hacia el despegue.

Artemis II será un vuelo tripulado de 10 días que orbitará la Luna, marcando el primer intento de Estados Unidos de enviar astronautas más allá de la órbita baja terrestre desde 1972. La misión servirá para validar tecnologías, procedimientos y experimentos científicos que serán vitales para futuras expediciones más complejas, incluyendo el eventual alunizaje.

Uno de los puntos clave en esta etapa es el escudo térmico de la cápsula Orion, que en la misión Artemis I de 2022 mostró problemas durante la reentrada. Rick Henfling, director de vuelo de entrada, afirmó: “Realizamos numerosas pruebas que confirmaron nuestra comprensión sobre lo ocurrido”, y aseguró que se ajustará la trayectoria para evitar la degradación del escudo térmico que se observó anteriormente.

La tripulación de Artemis II estará formada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, todos astronautas de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Según Jeff Radigan, director de vuelo de Artemis II, “Ellos irán al menos 5.000 millas náuticas más allá de la Luna, mucho más alto de lo que lo han hecho misiones anteriores”.

Los detalles de la misión lunar Artemis II de la NASA.

Durante el viaje, los astronautas operarán la cápsula Orion y realizarán maniobras de aproximación y separación respecto a la etapa superior del cohete, conocidas como “Demostración de Operaciones de Proximidad”. Estas prácticas serán claves para futuros acoplamientos con módulos de aterrizaje lunar.

Tras salir de la órbita terrestre, la nave recorrerá más de 370.000 kilómetros hasta alcanzar su máxima aproximación a la Luna. Allí, realizarán observaciones científicas centradas en la fotografía y análisis visual de cráteres, flujos de lava e impactos, con el apoyo en tiempo real de expertos desde el Centro de Control en Houston y el equipo liderado por la geóloga lunar Kelsey Young.

Kelsey Young destacó que “Artemis II es una oportunidad para que los astronautas pongan en práctica las destrezas científicas lunares que han desarrollado durante su entrenamiento”, y resaltó la colaboración en tiempo real entre científicos e ingenieros durante la misión.

Los miembros de la tripulación de Artemis II, dentro del Edificio de Operaciones y Control Neil Armstrong del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida

El rol de la misión lunar que adelantaría la NASA

Además, la misión aportará datos valiosos sobre los efectos de la microgravedad y la radiación espacial en el cuerpo humano. La Dra. Nicky Fox, jefa científica de la NASA, explicó: “Queremos estudiar en profundidad los efectos de la microgravedad y la radiación sobre estas muestras. No voy a diseccionar a un astronauta, pero sí puedo analizar estos pequeños organoides y buscar las diferencias”.

El éxito y seguridad de Artemis II serán determinantes para definir los próximos pasos del programa, incluido Artemis III, que buscará el primer alunizaje tripulado desde la era Apolo y sentará las bases para futuras misiones a Marte. Cindy Evans, líder de capacitación estratégica de la NASA, afirmó: “Ya sea que estén mirando por las ventanas de la nave espacial o caminando por la superficie, los astronautas de Artemis trabajarán en nombre de todos los científicos para reunir pistas sobre los antiguos procesos geológicos que dieron forma a la Luna y a nuestro sistema solar”.

Por último, la NASA aclaró que la ventana para el lanzamiento de Artemis II estará abierta durante febrero, marzo y abril de 2026, pero subrayó que ninguna fecha será definitiva hasta completar todas las pruebas necesarias y asegurar la máxima seguridad para la tripulación y el vehículo.