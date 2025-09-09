Misterio por las señales de CHIME J1634+44, un extraño objeto cósmico que emite señales nunca antes registradas por la NASA.

El universo sigue sorprendiendo a los científicos con fenómenos que desafían lo que se creía conocido. Esta vez, astrónomos detectaron un objeto espacial que emite señales completamente nuevas y que fue bautizado como “unicornio” por sus características inusuales. Así lo revelaron los expertos del Observatorio Nacional de Radioastronomía de la NASA (NRAO).

De esta manera, la agencia espacial estadounidense informó que un grupo de expertos descubrió el objeto llamado CHIME J1634+44, un transitorio de radio de período largo (LPT), un tipo de cuerpo celeste que produce ráfagas de ondas de radio que se repiten en intervalos específicos. Estos períodos de rotación pueden extenderse desde minutos hasta horas, algo que hace poco tiempo comenzó a investigarse.

Para entenderlo mejor, los especialistas comparan su señal con un faro en la costa: aunque la luz está siempre encendida, quien lo observa desde un punto fijo percibe destellos en intervalos regulares. Gracias a la colaboración entre cuatro de los telescopios más avanzados de Estados Unidos y Canadá, la detección de CHIME J1634+44 fue posible.

El astrónomo Fengqiu Adam Dong, líder del estudio, explicó: “Podríamos llamar a CHIME J1634+44 un ‘unicornio’, incluso entre otros LPT”. Detalló que las ráfagas de radio se repiten cada 841 segundos (14 minutos), pero además, cada 4206 segundos (70 minutos) aparece un segundo período distinto. Lo llamativo es que esta segunda ráfaga dura cinco veces más que la primera con exactitud.

Según el NRAO, los LPT suelen ser estrellas de neutrones o enanas blancas que giran cada vez más lento porque pierden energía con el tiempo. Sin embargo, este objeto rompe ese patrón, ya que sus períodos de rotación van disminuyendo, lo que indica que su velocidad aumenta en lugar de reducirse.

El telescopio Very Large Array es parte del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NASA) y permitió el descubrimiento del inusual cuerpo celeste.

Los astrónomos confirmaron que las dos ráfagas provienen del mismo lugar, lo que explicaría su sincronización precisa. Sin embargo, una estrella solitaria no podría emitir señales con esas características, lo que abre nuevas preguntas sobre su naturaleza.

Las rarezas del hallazgo que asombra a los científicos de la NASA

Otra particularidad inédita en CHIME J1634+44 es la polarización circular al 100% de sus ondas de radio, lo que significa que las ondas giran en una espiral perfecta mientras viajan por el espacio. Esta propiedad no se había observado en otros LPT. Ante estas anomalías, el equipo sospecha que las señales no vienen de un solo cuerpo, sino que podrían pertenecer a un sistema.

Entre las hipótesis planteadas, se considera que un objeto desconocido orbita una estrella de neutrones o que dos estrellas giran muy cerca una de la otra. Para Dong, “el descubrimiento de CHIME J1634+44 expandió la población conocida de LPT y desafió los modelos existentes de estrellas de neutrones y enanas blancas, lo cual propone que podría haber muchos más objetos de este tipo que esperan ser descubiertos”.