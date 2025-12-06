PSV vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Por la fecha 6 de la Champions, Atlético de Madrid y PSV se enfrentan el martes 9 de diciembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Philips Stadion.
Así llegan PSV y Atlético de Madrid
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions
PSV viene de ganar en su encuentro anterior a Liverpool con un marcador de 4-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 13 a favor.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
Atlético de Madrid venció 2-1 a Inter en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 12 goles en el arco rival y 10 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Atlético de Madrid sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
Fechas y rivales de PSV en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 7: vs Newcastle United: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Bayern Múnich: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 7: vs Galatasaray: 21 de enero - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs FK Bodo/Glimt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario PSV y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas