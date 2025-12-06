De Famatina al podio: quién es Alma Anes, la atleta riojana de 11 años que ganó la Milla de Oro

El departamento Famatina volvió a vivir una jornada histórica para el atletismo riojano con una nueva edición de la tradicional competencia “La Milla de Oro”, que esta vez tuvo una protagonista inesperada: Alma Anes, una atleta de apenas 11 años, se quedó con el primer puesto en la clasificación general de mujeres, superando a figuras consagradas y escribiendo una página inédita para el deporte local.

La prueba se corrió sobre la Avenida San Pedro, en un circuito de una milla, con largada antes del Minero y llegada frente al Registro Civil. El evento fue organizado por la jefatura de Deporte municipal, a cargo de Agustín Alejandro Herrera, fiscalizado por el profesor Leonardo Anes y auspiciado por la Municipalidad de Famatina, encabezada por la intendenta Adriana Olima. Al finalizar la carrera se realizó, además, la coronación de los campeones del Campeonato Anual 2025.

El dato sobresaliente de la jornada fue el triunfo de Alma Anes, atleta de la categoría Cadetes, que se impuso en la general de damas con un tiempo de 5 minutos y 45 segundos. Con esa marca dejó atrás a la histórica fondista Verónica Páez, referente del atletismo regional, que terminó segunda con 5’58” y se quedó con el primer puesto en la categoría Veteranas. El tercer lugar de la general fue para Irina Ortiz, ganadora en Preveteranas, con un registro de 6’24”.

El resultado no pasó desapercibido en una localidad que se reconoce como cuna de grandes atletas. Que una niña de 11 años se imponga en la general de una competencia tradicional como “La Milla de Oro” fue leído por entrenadores, organizadores y familias como una señal del recambio generacional y del futuro promisorio del atletismo famatinense.

Cómo quedaron las posiciones

La clasificación general de damas se completó con los siguientes resultados: 4ª Lucía Casas (Menores), con 6’34”; 5ª Hanna Páez (Cadetes), 6’45”; 6ª María Rosa Flores (Veteranas), 6’50”; 7ª Camila Leiva (Menores), 7’11”; 8ª Norma Quevedo (Maxiveteranas), 7’35”; 9ª Alma Rearte (Cadetes), 8’01”; 10ª Dalila Barrera (Cadetes), 8’02”; y 11ª Evelyn Tejada (Mayores), con 9’13”.

En varones, el triunfo quedó en manos del chileciteño Federico López Bordoni, representante del equipo “Marcando Rumbos”, que se impuso con autoridad al marcar 4’19” para la milla. En segundo lugar llegó el famatinense Cristian Díaz Nieva, con un tiempo de 4’25”, que además le valió el primer puesto en la categoría Juveniles. El tercer escalón del podio general fue para el chañarmuyense Ricardo Ruarte (Águilas del Norte), con 4’38”, ganador de la categoría Menores.

La general masculina se completó con: 4º Fernando Morales (Mayores), 5’01”; 5º Sergio Ruarte (Preveteranos), 5’15”; 6º Nicolás Mercado (Veteranos), 5’16”; 7º Lionel Narváez (Mayores), 5’17”; 8º Santiago Galleguillo (Mayores), 5’20”; 9º Ayrton Narváez (Juveniles), 5’22”; 10º José Mendoza (Veteranos), 5’37”; 11º Edgardo Rearte (Veteranos), 5’46”; 12º Lautaro Díaz Nieva (Cadetes), 5’53”; 13º Walter Leiva (Veteranos), 5’58”; 14º Germán Rearte (Veteranos), 6’01”; y 15º Alberto Torres (Maxiveteranos), con 8’11”.

La competencia contó con la participación de categorías Cadetes, Menores, Juveniles, Mayores, Preveteranos, Veteranos y Maxiveteranos, tanto en damas como en varones, lo que permitió que deportistas de diferentes edades compartieran el mismo circuito y se midieran en una distancia clásica del atletismo de calle. Además, se corrió la categoría Kid Run, con distancias adaptadas de 30 y 50 metros, donde participaron niñas y niños de entre 2 y 9 años, en una carrera recreativa que buscó acercar a los más pequeños a la práctica deportiva.

Como parte del cierre, se oficializaron los resultados del Campeonato Anual 2025, que consolidó a varios de los protagonistas de la Milla como referentes de sus categorías. En varones, Federico López Bordoni se consagró campeón en Mayores con 78 puntos, seguido por Santiago Galleguillo (38) y Fernando Morales (29). En Preveteranos, el título fue para Sergio Ruarte (29); en Veteranos, para Nicolás Mercado (78), escoltado por Edgardo Rearte (66) y Walter Leiva (16); en Maxiveteranos, Alberto Torres sumó 61 puntos, seguido por Alberto Carletto (37). En Cadetes se coronó Lautaro Díaz Nieva (53 puntos); en Menores, Ricardo Ruarte (52); y en Juveniles, Cristian Díaz Nieva (78), acompañado por Lionel Narváez (33).

En damas, el dominio anual de Alma Anes también quedó reflejado en la tabla general: se consagró campeona en Cadetes con 91 puntos, seguida por Hanna Páez (22) y Alma Rearte (18). En Menores, el título fue para Camila Leiva (48), con Lucía Casas como escolta (39). En Preveteranas, se impuso Irina Ortiz (39 puntos); en Veteranas, el campeonato quedó en manos de Verónica Páez (65), seguida por María Rosa Flores (55); mientras que en Maxiveteranas, la campeona fue Norma Quevedo, con 78 puntos.