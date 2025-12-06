Barcelona vs Eintracht Frankfurt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Barcelona recibe el próximo martes 9 de diciembre a Eintracht Frankfurt por la fecha 6 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Eintracht Frankfurt

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona cayó 0 a 3 ante Chelsea en el Stamford Bridge. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 12 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt llega a este encuentro con una derrota ante Atalanta por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 14.

Horario Barcelona y Eintracht Frankfurt, según país