Franco Colapinto volvió a quedarse afuera en la Q1 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y terminó en el puesto 18. Pese a las mejoras que había mostrado en la última práctica de este sábado, horas antes de la clasificación, el argentino no logró alcanzar la segunda clasificatoria en una de las últimas fechas de la temporada.

Noticia en desarrollo

Cómo ver el Gran Premio de Singapur

La transmisión de todas las sesiones del Gran Premio estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium para Latinoamérica. La plataforma F1TV también ofrecerá cobertura completa del evento. Esta será la fecha 18 del calendario 2025, con apenas siete carreras restantes para el cierre de la temporada. McLaren lidera ampliamente el campeonato de Constructores y podría consagrarse campeón en esta misma fecha, mientras que en el Mundial de Pilotos Oscar Piastri mantiene 25 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris.

Cronograma del GP de Singapur

Domingo 5 de octubre

09: Carrera.

Los horarios corresponden a la República Argentina.