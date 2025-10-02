Cuándo corre Franco Colapinto: cronograma, horarios y la previa sobre el GP de Singapur

Cuándo corre Colapinto: cronograma, horarios y la previa sobre el GP de Singapur

Franco Colapinto vuelve a la acción este fin de semana en uno de los circuitos más desafiantes del calendario de Fórmula 1. El piloto argentino disputará el Gran Premio de Singapur en el trazado urbano de Marina Bay, una carrera nocturna que representa uno de los mayores retos físicos de la temporada. El pilarense regresa a un escenario donde el año pasado tuvo un desempeño destacado con Williams.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

La actividad en el circuito callejero asiático comenzará este viernes 3 de octubre con la primera práctica libre programada para las 6.30 de la mañana, hora argentina. A las 10 de ese mismo día se llevará a cabo la segunda sesión de entrenamientos. El sábado 4 de octubre repetirá el mismo esquema horario con la tercera práctica libre a las 6.30 y la clasificación a las 10, instancia decisiva para definir las posiciones de largada. La carrera principal se disputará el domingo 5 de octubre desde las 9 de la mañana.

La transmisión de todas las sesiones del Gran Premio estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium y Fox Sports para Latinoamérica. La plataforma F1TV también ofrecerá cobertura completa del evento. Esta será la fecha 18 del calendario 2025, con apenas siete carreras restantes para el cierre de la temporada. McLaren lidera ampliamente el campeonato de Constructores y podría consagrarse campeón en esta misma fecha, mientras que en el Mundial de Pilotos Oscar Piastri mantiene 25 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris.

El circuito de Marina Bay presentará un desafío único para los 20 pilotos del Gran Circo. Este trazado urbano cuenta con 4.9 kilómetros de extensión, 19 curvas y tres zonas de DRS que favorecen los adelantamientos. La particularidad de esta fecha radica en que se corre completamente bajo luces artificiales, lo que genera un espectáculo visual impactante. El récord de vuelta en carrera pertenece a Daniel Ricciardo, quien marcó un tiempo de 1:34.486 en 2024.

Colapinto llega a Singapur tras un fin de semana para el olvido en Bakú, donde finalizó en el puesto 19 después de un incidente con Alex Albon que condicionó su carrera desde el inicio. El piloto de Pilar se mostró optimista en la previa y destacó la preparación especial que realizó para enfrentar las condiciones extremas de temperatura y humedad. El argentino explicó que dedicó tiempo específico al entrenamiento físico para el calor, considerando que los pilotos pierden aproximadamente cinco kilos durante las dos horas de competencia.

El antecedente de Colapinto en este circuito resulta alentador para las expectativas argentinas. En 2024, compitiendo con Williams, el joven corredor clasificó en el puesto 12 y protagonizó una arriesgada maniobra en la primera curva de la carrera, donde adelantó tres autos con una frenada tardía. Aunque finalmente terminó 11, a las puertas de los puntos, su actuación dejó buenas sensaciones respecto a su adaptación al complejo trazado callejero. En esta edición, con Alpine, buscará mejorar ese resultado y sumar sus primeros puntos de la temporada 2025.

La situación de Alpine en el campeonato añade presión adicional al desafío de Colapinto. La escudería francesa ocupa la última posición en la tabla de Constructores con apenas 20 puntos, producto de un monoplaza que no encuentra la competitividad necesaria. Sin embargo, el argentino ha demostrado una evolución positiva en las últimas fechas, superando a su compañero Pierre Gasly en tres de las últimas cuatro clasificaciones. Esta tendencia ascendente genera expectativas sobre un posible resultado favorable en las calles de Singapur.

Cronograma del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

06.30 hs.: Prácticas Libres 1.

10: Prácticas Libres 2.

Sábado 4 de octubre

06.30: Prácticas Libres 3.

10: Clasificación.

Domingo 5 de octubre

09: Carrera.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.