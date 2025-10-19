Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de los Estados Unidos

Es el quinto triunfo de Red Bull en la temporada.

La cita en el Circuito callejero de Marina Bay le aseguró la Copa de Constructores de la Fórmula 1 a McLaren, pero la acción se mantiene en la lucha por el subcampeonato, en donde Mercedes había dado un paso con la victoria de George Russell. Sin embargo, la escudería alemana no estuvo fina este fin de semana en el Circuito de las Américas por fuera del segundo lugar del británico en la sprint, mientras que Red Bull siguió su favorable evolución en Austin.

De hecho, Max Verstappen ganó la sprint este sábado, se quedó con la pole en la clasificación y volvió a ganar este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde lideró de principio a fin tras una buena largada. De hecho, Red Bull celebró por duplicado en el trazado estadounidense, puesto que Yuki Tsunoda volvió a sumar puntos tras salir del decimotercer lugar y cruzar la línea de meta en el séptimo lugar.

Por su parte, Ferrari estuvo a punto de concretar lo que pudo ser un glorioso segundo lugar con Charles Leclerc, pero el rendimiento de los neumáticos le impidió defenderse al monegasco, que cayó al tercer puesto en las vueltas finales. A pesar de esto, la escudería italiana sumó importantes puntos, ya que Lewis Hamilton finalizó cuarto, por lo que el equipo se volvió con 36 puntos si se cuentan los resultados de la sprint.

Distinta fue la historia de Mercedes, que solamente pudo sumar con Russell en el sexto lugar en la carrera principal, ya que Andrea Kimi Antonelli fue chocado por Carlos Sainz en la sexta vuelta y no pudo volver a colocarse en la zona de puntos. De hecho, el joven italiano terminó decimotercero, de manera que las “Flechas Plateadas” perdieron mucho terreno con Ferrari, que se puso a solo siete puntos en el duelo por el subcampeonato.

En cuanto a los campeones, McLaren firmó un fin de semana más negativo que positivo. Con el título de equipos ya asegurado, la atención está puesta en el Campeonato de Pilotos y tanto Lando Norris, con su segundo lugar, como Oscar Piastri, con el quinto, han perdido mucho terreno con Verstappen, en especial tras el doble abandono de este sábado en la carrera sprint.

Para finalizar, Sauber, Haas y Aston Martin sumaron puntos solamente con Nico Hüñlkenberg, Oliver Bearman y Fernando Alonso, respectivamente. Por su parte, los que quedaron en cero este domingo fueron Williams y Alpine, con la particularidad de que el equipo galo ni siquiera pudo sumar en la sprint.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Azerbaiyán

McLaren: 678 puntos. Mercedes: 341. Ferrari: 334. Red Bull: 331. Williams: 111. Racing Bulls: 72. Aston Martin: 69. Sauber: 59. Haas: 48. Alpine: 20.

Red Bull está a diez puntos de Mercedes.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana el Gran Premio de México, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigésima fecha del campeonato: