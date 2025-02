Alan Sosa, extremo de GELP, detenido por violencia y agresiones.

Luego de la denuncia realizada durante este lunes a la medianoche, El Destape pudo confirmar que Alan Sosa (21), delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue detenido por ejercer violencia de género contra su actual pareja. Según indicaron fuentes judiciales, la causa está caratulada como "privación ilegal de la libertad y coacción agravadas por el vínculo" junto a amenazas y agresiones verbales. La denuncia se realizó en la Comisaría N° 13 de Gonnet e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 17, a cargo de la agente María Eugenia Di Lorenzo.

Fuentes policiales informaron, a través del parte policial al que accedió este portal, que durante la noche del 24 de febrero fueron alertados a través del sistema de emergencias del 911 sobre un "conflicto familiar" en la calle 505 al 2260 -entre las calles 17 y 18, en la localidad de Manuel B. Gonnet-. "Al arribo, se inmediato se entrevistan con la víctima (identificada como S.L.S.), la cual se encontraba en estado de nerviosismo y llorando, quien refiere que había discutido con su pareja -con la cual convive hace 8 meses- y tras dicha discusión, al subirse al vehículo con intenciones de irse de la casa, el mismo le sacó las llaves del portón eléctrico y no la dejó salir", indicaron. Recién logró salir cuando la policía se hizo presente en el lugar.

Sosa, detenido durante la madrugada en Gonnet.

"Asimismo, le ha referido palabras denigrantes hacia su persona. Que atento a ello y estando el sindicado en el lugar es que se procede a su aprehensión identificándolo como Sosa Alan Alejandro. Se mantiene comunicación telefónica con la Dra. María Eugenia Di Lorenzo, quien convalida lo actuado y dispone remisión de actuaciones y aprehendido para el día de mañana a primera audiencia", agregaron.

Hasta el momento, no se expresaron desde el entorno del jugador para brindar su versión de los hechos mientras que desde el club señalaron a este portal que "seguramente comuniquemos algo" pero, hasta el momento, no tienen nada.

El futbolista fue titular el pasado domingo 23 de febrero, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 1-0 a Atlético Tucumán -con gol de Rodrigo Castillo- en el Estadio Monumental José Fierro de la provincia. Jugó un total de 72 minutos y de 7 partidos posibles en el actual Torneo Apertura, disputó seis.

Qué dice la denuncia contra Sosa

La denunciante -identificada como S.L.S.- aseguró en su declaración, según pudo confirmar El Destape, que lleva un año de relación con Sosa; al cual conoció en Mar del Plata cuando este jugaba -a préstamo- en el Club Atlético Aldosivi y ella vivía en dicha ciudad junto a su hija pequeña de un año. Luego, decidió mudarse con Sosa: primero en la casa de sus padres; luego, en una finca en la localidad de Berazategui y en febrero pasado, en un departamento de La Plata.

Según S.L.S., el futbolista "fue violento verbalmente" desde el inicio de la relación. Las discusiones estaban relacionadas a la vestimenta de la joven, ya que no la dejaba vestirse con ropa ajustada porque él era "una figura pública y ella no podía parecer una cualquiera porque sino eso llevaría a que él se tuviera que pelear con alguien si la miraban". Además, era costumbre que Sosa le quitara el teléfono celular y le revisara las conversaciones, enojándose si la mujer hablaba con el padre de su hija. También le eliminaba gente de redes sociales y si no lo dejaba hacerlo, la acusaba de "mentir u ocultar cosas".

Alan Sosa, en la mira de la Justicia.

Las publicaciones de la víctima de Alan Sosa

La joven de 24 años, denunciante del jugador de Gimnasia, se expresó a través de sus redes sociales durante las últimas horas. "Tres de la mañana, en un patrullero, yendo a hacerme un cuerpo médico. Y me decía 'amor de mi vida', todo se paga y no me importa cuando. Así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón", escribió durante la madrugada de este martes. Y añadió: "Saliste esposado y ¿me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas".

En otros mensajes, publicados desde sus redes, pidió "nunca más me vinculen con ese violento" y que "no le pase a ninguna más", tras su detención. "No paro de temblar, de llorar, se me parte la cabeza. Quiero estar con mi hija ya", manifestó.

"Veo sus fotos y no puedo creerlo. No te conozco, ¿Quién sos? ¿Qué me hiciste? Yo te tenía de fondo de pantalla y ahora estás en las noticias. Me rompiste en mil pedazos", sentenció.