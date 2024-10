Violencia de género: Ortigoza violó la perimetral contra su expareja y piden su detención

El exjugador y actual dirigente de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, no respetó la restricción perimetral que la Justicia dispuso sobre él, para circular o permanecer alejado del domicilio de su expareja y su hijo, por lo que solicitaron su detención en el marco de la causa que lo tiene de protagonista por "daños, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género", según pudo confirmar El Destape.

Cabe destacar que la Justicia había ordenado una restricción perimetral de 300 metros contra el exfutbolista, para circular o permanecer respecto al domicilio de Lucila Cassiau -su ex- y su hijo Mateo. Esto se dispuso en septiembre pasado cuando se dieron a conocer diversas imágenes donde la mujer mostraba heridas en su rostro y aseguraba que el dirigente de San Lorenzo la está "cagando a trompadas". Ante ello, la fiscal a cargo de la UFI N° 3 de Género descentralizada de Ezeiza, Lorena González, a cargo de la investigación pidió que se disponga una prohibición y medida perimetral sobre él.

"Así, así me dejó –expresa Lucía en el video, donde se la observa con el labio y la boca ensangrentadas–. Me está cagando a trompadas, no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él. Me tiene cansada con su violencia, que se vaya. Mirá, me está cagando a palos", expresó en el video que se dio a conocer en las últimas horas. De fondo, se observa al ex mediocampista sentado en una mesa, gritando palabras que no se logran descifrar.

En otro de los videos, se puede observar cómo, estando en la cocina junto a uno de los niños, el denunciado reacciona de manera violenta contra su expareja -quien se encontraba grabando el hecho con su teléfono-, lanza una piña que no llega a destino y le arranca el celular de las manos. Cuando el teléfono cae al suelo, el hombre de 39 años sigue con ataques verbales, toma el celular mientras gesticula y lo arroja con violencia contra la mesada.

En un tercero, Ortigoza aparece en primer plano, segundos antes de arrancarle el teléfono de las manos con agresividad. Se trata de las imágenes tomadas por la propia denunciante al momento de dicho ataque. Todo ello, ocurre ante la mirada de desesperación y temor del niño pequeño, hijo de ambos. Mientras que en el último video, los mismos tres protagonistas se encuentran en lo que aparenta ser el patio del domicilio. Mientras el exjugador juega a la pelota con uno de los nenes, se escucha a la mujer decir: "Callate porque está el nene, callate". Inmediatamente, Ortigoza reacciona: la mira y le pega un pelotazo, haciendo que el teléfono vuele por los aires.