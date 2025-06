Luto en el fútbol argentino por la muerte de una joya del Ascenso

Un joven jugador del Ascenso del fútbol argentino murió este miércoles 25 de junio y el club del cual formaba parte comunicó la noticia en sus redes sociales. Se trata de Camilo Nuin, una promesa de la Reserva de San Telmo a quien operaban de la rodilla en las primeras horas de la mañana. Más allá de lo sucedido en el quirófano, desde la institución no dieron más detalles respecto de las causas de esta situación por demás triste.

El futbolista en cuestión tenía 18 años y representó al equipo en 82 ocasiones desde el año 2022. El "Candombero" publicó un escrito informando el fallecimiento del atacante y despidiéndolo además de dejar unas palabras para sus allegados y familiares. Por supuesto, no tardó en trascender a través de las redes sociales ya que sin dudas afectó a todo el fútbol local.

El comunicado de San Telmo tras la muerte de Camilo Nuin

Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica.

El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo.

Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten.

El posteo de San Telmo por la muerte del juvenil

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de un jugador en pleno partido

La noticia sorprendió el fútbol chaqueño y una vez más el fútbol argentino quedó conmovido por una terrible noticia. Enzo Pittau, un futbolista de 35 años que jugaba en el partido entre Don Orione y Unión en Machagai. La situación ocurrió a los 41 del primer tiempo cuando el jugador intentaba recuperar una pelota en medio de la cancha. Allí mismo sufrió un paro cardíaco.

La situación ocurrió en el primer tiempo tras recuperar una pelota. El hecho sucedió cuando Pittau fue a buscar una pelota en mitad de cancha para recuperar el balón, pero de repente allí sufrió un paro cardíaco. La policía, en este punto, sostuvo en charla con medios chaqueños indicó en un comunicado: "Momentos antes, al minuto 41 del juego, el jugador de Don Orione, Enzo Arlando Pittau, se descompuso solo en la cancha. Fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, pero lamentablemente falleció por paro cardio respiratorio".

El caso de Pittau no es un hecho aislado en el deporte. “Después de los 30 minutos, Pittau se desplomó y ahí todo fue un caos. La tribuna entera quedó en shock”, relató un testigo al Diario Chaco. Pittau era un nombre reconocido en el fútbol local. A lo largo de su trayectoria, Pittau jugó en la Liga Chaqueña como For Ever, Fontana, Juventud de Tirol, Central Norte, Bancarios, Villa Alvear y Resistencia Central. Además, tuvo un paso por el ascenso italiano durante una experiencia en Europa. El fútbol de Chaco llora la pérdida de uno de sus referentes. La partida de Enzo Pittau no solo deja un vacío en su equipo y en las canchas, sino también en una comunidad que lo vio crecer y brillar.