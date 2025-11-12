Reparto de Maxton Hall, temporada 2: quiénes actúan en la serie de Prime Video

"Maxton Hall", segunda temporada.

La serie Maxton Hall es una producción alemana de drama romántico juvenil, basada en la trilogía de novelas de Mona Kasten (Save Me, Save You, Save Us) ambientada en un internado británico ficticio (Maxton Hall) con estudiantes de élite, problemas de privilegio, ambición, secretos y un romance central tipo “enemigos a amantes”, una serie que puede verse en Prime Video.

La temporada 2 adapta el segundo libro (Save You) de la saga de Mona Kasten. La sinopsis oficial señala que, luego de una noche apasionada entre los protagonistas, Ruby (Harriet Herbig‑Matten) cree que su vida va viento en popa, pero un duro golpe al entorno familiar de James (Damian Hardung) transforma todo. Ruby queda devastada, mientras James intenta reconquistarla, incluso a costa de exponer sus secretos.

En esta temporada los temas se vuelven más intensos: duelo familiar, ruptura de confianza, lucha entre el mundo de privilegio de Maxton Hall y los sueños personales de Ruby, y una exploración más profunda de los personajes secundarios. La temporada 2 se estrenó el 7 de noviembre de 2025 en Prime Video, con los primeros tres episodios disponibles ese día, y luego un episodio semanal hasta el 28 de noviembre.

Elenco principal de "Maxton Hall"

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten). Estudiante brillante y becada en Maxton Hall, un colegio para la élite británica. Viene de un entorno humilde y sueña con entrar a Oxford. Enfrenta una gran decepción amorosa y debe decidir si puede perdonar a James mientras intenta mantener sus metas académicas. Representa la lucha por la autenticidad en un mundo de apariencias.

Harriet Herbig-Matten, como Ruby Bell.

James Beaufort (Damian Hardung). Heredero rico, carismático y arrogante, aunque con una vida familiar compleja. Tras la muerte de su madre, su carácter se quiebra y lo lleva por un camino de culpa y redención. En la segunda temporada intenta recuperar el amor de Ruby y escapar de las presiones familiares.

Damian Hardung, como James Beaufort.

Lydia Beaufort (Sonja Weißer). Hermana de James. Vive atrapada entre las expectativas sociales de su familia y su deseo de independencia. En esta etapa cobra más protagonismo al mostrar su rebeldía contra el control paterno.

Sonja Weißer, como Lydia Beaufort.

Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt). Padre de James y Lydia. Es un hombre poderoso y exigente, símbolo del peso del apellido y del mundo de los privilegios que ahoga a sus hijos. Representa el antagonismo moral y la rigidez de clase.

Fedja van Huêt, como Mortimer Beaufort.

Ember (Runa Greiner). Amiga cercana de Ruby, aporta calidez y equilibrio al grupo. Es solidaria, empática y la voz de la razón. Acompaña a Ruby en los momentos más difíciles y refleja el valor de la amistad frente al elitismo del internado.