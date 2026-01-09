Tristeza en el folklore por Jairo y su show en el Festival de Jesús María: "Una pena muy grande"

La primera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 fue cancelada por el clima adverso en Córdoba. Como consecuencia de la triste medida, varios los espectáculos del jueves 8 de enero no pudieron ser reprogramados. Uno de los artistas que estaba listo para salir al escenario era Jairo, quien difundió un mensaje especial en redes sociales para sus fans y los amantes de su música.

“Por razones climáticas quedó suspendida la primera jornada del Festival de Jesús María… y, por lo tanto, mi participación en la edición número 60”, escribió el popular artista en Instagram y lamentó: “Una pena muy grande, ya que las ganas de cantar eran muchas. Nos veremos si Dios quiere el año que viene. Les mando un gran abrazo”. Junto a ese mensaje, Jairo compartió un video expresando sus sensaciones y cantando una histórica zamba.

Apenas se confirmó la cancelación de la primera noche, Jairo manifestó: “Nosotros estamos un poco tristes acá porque a causa de la lluvia que ha caído torrencial y sigue cayendo en este momento, se ha tenido que suspender la primera noche del Festival de Jesús María, el fabuloso Festival de Doma y Folklore”. “Imagínense que era la noche de la inauguración, cantar esta noche para mí era muy importante”, agregó.

“Pero bueno, ya volveremos, volveremos para hacerlo y será una felicidad como cada vez que venimos a cantar aquí”, completó el famoso cantor, de 76 años, y empezó a interpretar con su guitarra “Zamba de mi esperanza”. “Bueno, el sueño murió, pero por esta noche nada más”, señaló Jairo tras cantar algunas estrofas de la popular canción y cerró: “El año que viene lo cumpliremos de nuevo aquí en Jesús María. Gracias, un beso.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María celebra sus 60 años (Archivo).

Como se informó, la organización del festival señaló que el desfile de Unión de Pueblos, el acto inaugural con los abanderados y la participación de Destino San Javier, pensadas originalmente para este jueves, se reprograma para el viernes 9. Sin embargo, las montas especiales y el resto de los números artísticos -como Jairo, Nati Pastorutti, Los Nombradores del Alba y Damián Córdoba, entre otros- quedaron suspendidas.

Qué pasará con las entradas que eran para este jueves 8 de enero 2026

Las entradas para este jueves 8 de enero no servirán para otras fechas del Jesús María. Sin embargo, el público puede devolverlas y recibir un reintegro del dinero. La devolución dependerá del medio de pago y el canal de compra.

Cómo pedir el reintegro de las entradas del Jesús María