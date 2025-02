"Soy larguera": Marcela Tauro se animó a contar lo que muchos sabían

Marcela Tauro habló sobre su historia en Intrusos.

Marcela Tauro es una de las panelistas de televisión más relevantes de la Argentina en las últimas décadas, en el ámbito del periodismo de espectáculos. La comunicadora es parte desde hace años del ciclo Intrusos, insignia de los programas de chimentos que esta semana comienza una nueva temporada con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a la cabeza.

Tauro estuvo como conductora en las últimas semanas, después de la salida de Flor de la V, pero a partir de mañana volverá a su rol de panelista. En una reciente charla con Primicias Ya, la periodista se explayó sobre su presente laboral y su historia en Intrusos: "Hace 23 años que estoy, con varias administraciones, entré en el segundo equipo reemplazando a Marcela Coronel", comenzó.

"Soy larguera para los trabajos, por ahí no me imagino que voy a estar mucho tiempo. En Gente, por ejemplo, estuve muchos años, con Lucho Avilés también, y en Radio 10 con Polino estuve 18, así que soy larguera para los trabajos", continuó la panelista. Y cerró: "Cuando entré a Intrusos, ya era una marca instalada. Ya estaban los chicos, entre a reemplazar a Marcela que estaba embarazada. Estábamos haciendo Indomables cuando Jorge era gerente de programación de América, se agarran a las piñas Jorge y Lucho, yo trabajaba con Lucho en Indomables, y luego con Mauro Viale que fue un exitazo. Hacía dos programas, uno al mediodía con Mauro (en el Canal 9) y otro a la noche que era como un Indomables pero con otro nombre, de ahí me llama Jorge, yo para variar en esa época estaba distanciada. Y de ahí comenzamos a trabajar".

Qué dijo Jorge Rial sobre la salida de Flor de la V de Intrusos

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo. Lamento mucho lo que pasó, sobre todo a los 25 años de un programa que me tocó crear a mí, porque no lo creo a nadie más, no inventaron nada, el nombre era mío y me lo chorearon, pero todo bien. No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta".

Marcela Tauro, emocionada en Intrusos.

La triste despedida de Flor de la V de Intrusos

"Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó. "Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva.