"Nos conocemos todos": Marcela Tauro sorprendió a Jorge Rial tras la detención de su hija Morena

Marcela Tauro se refirió al abordaje de la detención de Morena Rial en Intrusos.

Marcela Tauro es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas del ambiente de la televisión y en las últimas horas, se dio a conocer la drástica decisión que tomó en Intrusos. Tras la detención de Morena Rial, la actual conductora del programa de América TV expuso lo que planea hacer con esta noticia y sorprendió al mismo Jorge Rial, quien se expresó sobre su hija.

Días atrás, el mundo del espectáculo quedó conmocionado por la detención de Morena Rial por segunda vez consecutiva. La hija de Jorge Rial quedó privada de su libertad y su causa es aún más grave que la anterior, ya que se la vincula con entraderas a varias casas de la zona norte del Conurbano Bonaerense.

Laura Ubfal se hizo eco de lo que dijo Marcela Tauro en Intrusos.

En este contexto, varios programas de espectáculo se hicieron eco de la noticia, pero Marcela Tauro, actual conductora de Intrusos, tomó una drástica decisión: no hablar del tema. "Aclaró Marcela Tauro que tanto ella como la producción de Intrusos decidieron no hacer el tema Morena Rial. 'Nos conocemos todos y con nuestros hijos no', dijo la conductora", indicó Laura Ubfal en sus redes sociales.

"Mucha gente nos preguntaba. No es que tenemos miedo, pero me parece sí que tenemos que tener un código con la gente que trabajó. Algunos somos amigos, otros no, pero conocemos todo uno del otro. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces sabemos todo", soltó Tauro en Intrusos. Esta decisión dividió aguas en los televidentes y fue tema de debate en las redes sociales.

Marcela Tauro se quebró en vivo y contó todo sobre Flor de la V: "Es la verdad"

Flor de la V fue noticia en las últimas horas debido a su salida de Intrusos con un contundente descargo de despedida. La conductora de televisión se quebró en llanto al pronunciar sus palabras y Marcela Tauro también se quebró y reveló la verdad de su vínculo con su colega.

Cuando Flor de la V llegó a la conducción de Intrusos tuvo algunos resquemores con Marcela Tauro que fueron de índole pública y por eso llamó la atención la emoción de la panelista en la despedida de su compañera. "Estoy llorando. Vamos a decir la verdad, porque el primer año nos llevamos de terror. ¿Te acordás?", comenzó su descargo la periodista.

"Porque si no van a decir que somos falsas. Nos pudimos acomodar y pudimos convivir. La verdad es que nos llevábamos todos bien", continuó su descargo Tauro. Por su parte, De la V respondió: "Nos estábamos acomodando, pero nos conocimos. Pero Tauro, mírame, créetela porque sos una gran mina, una gran compañera y una gran profesional. Todos mis compañeros fueron espectaculares. Por eso es el llanto".

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".