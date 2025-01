Dolor en la televisión por el anuncio de Marcela Tauro sobre Jorge Martínez: "Estado crítico".

El reconocido Jorge Martínez trató de quitarse la vida en la Casa del Teatro, establecimiento donde se encuentra viviendo, y un trabajador del lugar logró salvarle la vida. Horas más tarde del triste episodio, la panelista Marcela Tauro reveló cuál es el estado general de salud del actor.

Al aire de Intrusos (América TV) los periodistas analizaron el presente de Jorge Martínez y Damián Rojo contó: "Está internado después de un intento de suicidio en La Casa del Teatro, no estaba bien desde hace tiempo. En 2018 manifestaba su depresión. Su gente cercana dice que no tiene contención familiar. No va a volver a La Casa del teatro, si no estás en buenas condiciones de salud no se te permite ingresar ¿Qué va a pasar cuando le den el alta? No se puede ir a vivir solo, por un tema judicial alguien con problemas de salud mental necesita de la familia y la familia no está cerca de él".

Segundos después, Marcela Tauro reveló con mucho dolor: "Hay mucha gente amiga que lo quisieron ayudar, pero él tiene una gran depresión. Es crítico el estado en el que está. Yo creo que va a tener una internación prolongada, en estos momentos no están pensando en darle el alta. Hay que estabilizarlo, bajó ocho kilos, no quiere vivir". Y agregó: "Están sus hijos, Agatha y Emiliano. Tienen un arsenal de médicos, están luchando contra esa depresión, es minuto a minuto. Está muy medicado, dicen que no piensan darle el alta porque habla con familiares muertos".

Por otro lado, la hija del actor dialogó con Puro show (El Trece) y confirmó: "Mi papá en este momento está internado en una clínica en Ramos Mejía tras ser derivado desde el Hospital Rivadavia. Él ingresa al Rivadavia el domingo 29 de diciembre. Estuvo varios días internado y después de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos él recibe el alta clínica y la derivación a esta clínica psiquiátrica para continuar evaluándolo”.

“En el traslado lo acompañó mi hermano, Emiliano. Fue bien recibido. Está contenido y está cuidado. Lo más importante creo que es eso, que está atendido por profesionales. Nosotros estamos a la espera de cualquier tipo de parte o información que nos pueda dar la clínica”, sumó la mujer.

135 - Línea de prevención del suicidio.

La escalofriante frase que dijo Jorge Martínez antes de intentar quitarse la vida: "Quiero"

En diálogo con A la Tarde (América TV) Jonathan, que es empleado de la Casa del Teatro, hogar donde viven actores sin vivienda ubicado sobre Avenida Santa Fe en pleno centro porteño, contó los detalles sobre la trágica situación que vivió con Jorge Martínez: “Recibimos un llamado. Mi compañera Liliana lo atendió y me pasó el comunicado. Crucé avenida Santa Fe a toda prisa, tratando de localizarlo. Hasta ese momento, no sabíamos que se trataba de Jorge. Tuvimos un forcejeo. Lo tranquilicé por un momento, pero de repente volvió a pararse y me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza”, recordó.

“Decía que estaba solo. Yo le respondí que no, que acá viene mucha gente a verlo. Pero él estaba en shock, muy mal. El día 23 estuvo su hija bastante tiempo con él”, remarcó Jonathan, quien lo notó "muy mal" y espera que pueda recuperarse en el centro médico en el que se encuentra. El ex galán de telenovelas fue ingresado en el Centro Psiquiátrico Ducont de Ramos Mejía, tras intentar atentar contra su vida.