Dolor en la televisión por el estremecedor anuncio sobre la salud de Mariana Fabbiani: "Muy mal"

Dolor en la televisión por el estremecedor anuncio sobre la salud de Mariana Fabbiani.

Mariana Fabbiani reapareció en la pantalla de América TV y ante la audiencia de DDM reveló cuál fue el problema de salud que la llevó a ausentarse algunos días. La palabra de la conductora y los estremecedores detalles que sorprendieron a todos: "Casi no la cuento".

A pesar de que en primera instancia se había filtrado que Mariana Fabbiani atravesó una gripe, la conductora reveló que lo que sufrió fue mucho más fuerte: “Estuve muy mal, realmente casi no la cuento. Fue un virus muy fuerte que me atacó con todo. No podía moverme, no podía hablar… sentí que me apagaba”.

Mariana Fabbiani reveló que se asustó ante los estragos que hizo el virus con su salud y contó algunos detalles del calvario que padeció: “Ni agua podía tomar. Estuve muy débil, con fiebre, sin fuerzas. No me había pasado nunca algo así. Te das cuenta de lo frágil que es todo. Sentís que no controlás nada”.

Por último, Mariana Fabbiani llevó algo de tranquilidad y aclaró que ya se encuentra algo mejor: “Me estoy recuperando, de a poco. Pero estoy viva y eso es lo importante. No fue una gripe ni un resfrío fuerte. Fue un virus que me tumbó. Nunca me había sentido así en mi vida”.

La publicación de Mariana Fabbiani que llevó tranquilidad

El pasado domingo Mariana Fabbiani apareció en sus redes sociales y les contó a sus seguidores que ya estaba mejor, aunque continuaba con nebulizador para expectorar. "El nebulizador: estoy cansada jefa. Mañana vuelvo a DDM. Después de muchos días cuidándome, ahora ya estoy mejor. Gracias por el amor que me mandan siempre", relató Mariana y así llevó tranquilidad a sus millones de seguidores. En la emisión del 4 de julio en DDM, sus compañeros le dedicaron sentidas palabras: "Le mandamos el saludo a Mariana, que está cada vez mejor. Esa es la buena noticia y seguramente el lunes va a estar acá con todos nosotros".