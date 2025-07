Mariana Fabbiani habló sobre su estado de salud.

Mariana Fabbiani compartió en sus redes sociales su proceso de recuperación de un mal momento de salud, por el que debió ausentarse unos días de su programa DDM en América TV. La conductora se mostró con un nebulizador puesto en su rostro y dejó escrito un texto que evidenció que su cuadro estaba cursando una mejora.

El repentino y fuerte frío que se vino en los últimos días a diferentes zonas del país, incluido el AMBA, generó en muchas personas gripes y resfríos: eso mismo le ocurrió a la presentadora Mariana Fabbiani. El pasado viernes, desde el piso de DDM, dieron a conocer que la conductora estaba en su casa por las afecciones de una fuerte gripe.

El pasado domingo Fabbiani apareció en sus redes sociales y les contó a sus fans que ya estaba mejor, aunque continuaba con nebulizador para expectorar. "El nebulizador: estoy cansada jefa. Mañana vuelvo a DDM. Después de muchos días cuidándome, ahora ya estoy mejor. Gracias por el amor que me mandan siempre", relató Mariana y así llevó tranquilidad a sus millones de seguidores. En la emisión del 4 de julio en DDM, sus compañeros le dedicaron sentidas palabras: "Le mandamos el saludo a Mariana, que está cada vez mejor. Esa es la buena noticia y seguramente el lunes va a estar acá con todos nosotros".

La palabra de Ángel de Brito sobre el vínculo de Mariana Fabbiani y Suar

"Mariana no se lo fuma a Suar. No tienen relación, no hablan desde que se levantó su programa. Algunos destratos que sintió ella del canal, en su momento. Eran íntimos amigos, por eso en su descargo Mariana dice 'yo sé muy bien como piensa Adrián y de vos. En mi experiencia, por lo menos, Suar no se mete tanto o nada", comentó el conductor de Bondi.

El fuerte descargo de Mariana Fabbiani contra Suar por Viviana Canosa

"La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites", comentó Fabbiani. Y agregó: "Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Por un punto de rating".

Para cerrar su descargo, Mariana se refirió de manera directa a Canosa: "Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Por eso le quiero hablar a Adrián. Te conozco, son muchos años y pasé por El Trece, te pregunto dónde quedó tu buen gusto. ¿Vas a dejar que todo el prestigio de Canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?".