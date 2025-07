Se filtró la condición de una figura de América TV para estar en MasterChef: "Pidió"

Se filtró la condición de una figura de América TV para estar en MasterChef.

Telefe disfruta del éxito de La Voz Argentina pero no detiene su maquinaria de producción y ya está produciendo la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que volverá a contar con Wanda Nara en la conducción y Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en el jurado. Y en las últimas horas la periodista Marina Calabró deslizó que una figura de América TV dio el sí para sumarse como participante, pero imponiendo una firme condición.

Todo empezó en uno de los informes de Marina Calabró para Lape Club Social (América TV) donde la periodista jugó al enigmático y deslizó el nombre de la figura del canal que se suma como participante a la cuarta temporada de MasterChef Celebrity: "Una figura de este canal va a hacer MasterChef Celebrity. Es una figura de este canal, el número uno indiscutido del periodismo de espectáculos".

Segundos después, la pareja del periodista de policiales Rolando Barbano reveló: "Llamaron a Ventura. Él quiere hacerlo, pero necesita la autorización de los decisores. Llamó a Juan Cruz (Ávila) y le preguntó: 'no me des vueltas, ¿puedo o no puedo?' El le dio el okey pero le pidió a la gente de Telefe que lo llamen, así que Darío Turovelzky necesitamos que levantes el teléfono, llames a Juan Cruz Ávila y terminamos de cerrar todo el tema Ventura. Ventura está okey y América está okey".

El miedo de Luis Ventura antes de MasterChef Celebrity

La revelación de Marina Calabró sobre el sí de Luis Ventura a MasterChef Celebrity sorprendió a todo el equipo y sumando algunos detalles sobre su charla con el periodista y ex Intrusos, señaló: "Le pregunté a Luis si le da miedo la cocina y me respondió que le da miedo Wanda Nara". Para cerrar, la periodista recordó que Ventura fue "el inventor" de Wanda como figura mediática: "Es como una vuelta a los orígenes de Wanda Nara la presencia de Ventura".

Aunque todavía no hay más confirmados oficiales para MasterChef Celebrity sí salieron a la luz que figuras como Gabriela Sabatini, Carmen Barbieri, Chano Moreno Charpentier y Lizy Tagliani estarían cerca de sumarse al exitoso formato que en Argentina tuvo como primera ganadora a la empresaria Claudia Villafañe, ex esposa del astro del fútbol Diego Armando Maradona.