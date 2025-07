Una figura de La Voz Argentina recordó el día que perdió un diente.

La Voz Argentina está de regreso en la televisión argentina y todas las noches las redes sociales se llenan de comentarios sobre el show, dada la buena audiencia que tiene. En ese contexto, un reciente momento vivido en el programa de Telefe causó revuelo: una de las figuras recordó el día en que se le salió un diente.

El reality show de Telefe se puede ver en vivo a través de YouTube, en una emisión que reacciona a lo que hacen los jurados Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Miranda y Luck Ra en el estudio. El streaming está conducido por Momi Giardina, Sofi Martínez y Santiago Talledo, quien recientemente contó que debió pegarse su pieza dentaria con un pegamento.

"Con La Gotita una vez me pegué el diente. Se me salió el diente y no estaba en el país, era gotita o me quedaba sin teclas", relató el actor y cantante que es parte del streaming de La Voz Argentina. Acto seguido, su compañera e íntima amiga Momi Giardina comenzó a burlarse de Talledo con una imitación de sus imponentes dientes: "Nos ves que es Cherutti, mirale la jeta (risas)". Por su parte, Santiago reaccionó también entre risas: "Ella apoya al bullying".

El anuncio de Luck Ra que sorprendió a todos: "Me voy de La Voz Argentina"

Luck Ra es jurado en La Voz Argentina y hace algunos días hizo un descargo en las redes sociales que llamó la atención de muchos. "Me voy de La Voz Argentina, gracias a todos pero tengo ganas de avisar que estoy enfermo esta semana". De ese modo, el músico cordobés dejó en claro que solo se ausentaría unos días debido a su estado de salud y que no se va de manera definitiva del reality show.

La felicidad de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

La folklorista se mostró contenta por la elección de repertorio de un participante: "Este tema es como La malagueña salerosa, pero no sé por qué no es tan elegido. Conozco la versión de Los Cantores del Alba, me acuerdo cuando los escuchaba en el auto de mi viejo y la verdad que me trajiste un lindo recuerdo. Te felicito. Estoy bloqueada, pero no quiero dejar de agradecerte por este folclore, tu edad y demostrar eso, que el folclore no tiene una edad. Es un diálogo con toda la familia".