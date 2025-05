Chau Wanda Nara: la mega figura que eligió Telefe para conducir MasterChef Celebrity.

Telefe habría tomado una decisión rotunda sobre el futuro de la conductora Wanda Nara en la conducción de MasterChef Celebrity y no habría marcha atrás. Los escándalos de la mediática con su ex Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez costaron caros y el canal decidió reemplazarla como figura.

La conductora Florencia de la V aseguró en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) que Telefe habría decidido echar a Wanda Nara de la conducción de MasterChef Celebrity y su lugar lo ocuparía el chef Damián Betular, quien está atravesando un gran momento profesional como jurado del reality en las versiones de Argentina y España.

Asimismo, Flor de la V reveló que Wanda Nara se estaba enterando en vivo de la noticia sobre su reemplazo en Telefe. ¿El motivo de la decisión? La empresaria habría dejado de ser atractiva para las marcas, ya que MasterChef es una competencia vinculada a la familia y el entretenimiento y quienes sponsorean el show no estarían de acuerdo con su figura.

Si bien la noticia del reemplazo de Wanda Nara no está confirmada, se especula que MasterChef Celebrity volvería tras el final de La Voz Argentina, competencia de canto que se verá en la pantalla de Telefe entre finales de junio y principios de julio, con Nicolás Occhiato en la conducción y un jurado conformado por Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda, de Ale Sergis y Juliana Gattas.

La figura "tapada" que tanteó Telefe para conducir MasterChef Celebrity y reemplazar a Wanda Nara

Más allá de que Damián Betular sería el nuevo conductor de MasterChef Celebrity, Victoria Vanucci habría sido tanteada como un posible reemplazo. La conductora habló de los rumores en A la Tarde (América TV) y sostuvo con enojo: "La realidad es que es un lío que no me está gustando nada. Estaba lo más tranquila en Estados Unidos, me llegó un llamado y se coqueteó vía mensajes pero fui directa de entrada porque mi vida está en los Estados Unidos, mi familia, mis hijos, mi trabajo. (...) Muchas veces existió el coqueteo como participante, pero la última vez me fueron al grano con lo que estaban buscando (una nueva conductora)".

Por el momento se desconoce cuándo será el estreno de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity ni quienes serán finalmente los convocados, aunque se filtró una lista tentativa de posibles participantes entre los que figuraron Gabriela Sabatini, Marcela Feudale, Adrián Pallares, Florencia Peña y Nicole Neumann, entre otras figuras. De confirmarse que Damián Betular será el nuevo conductor, resta saber quién ocupará su lugar en el jurado junto a Donato de Santis y Germán Martitegui. En temporadas pasadas, los chefs Christophe Krywonis y Dolli Irigoyen ocuparon esos roles con mucho éxito y buena recepción en la audiencia.