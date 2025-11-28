Se descompensó y murió: dolor por la muerte de una figura de América TV a los 53 años.

El mundo del espectáculo y la televisión atraviesa horas de profundo luto, ya que se confirmó el fallecimiento de Mercedes Portillo, una histórica y querida productora de Intrusos, por América TV.

La noticia golpeó fuerte a quienes compartieron años de trabajo con ella, especialmente a la dupla de conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes utilizaron sus redes sociales para despedir a su compañera y amiga con desgarradores mensajes que conmocionaron al ambiente.

La partida de "Meche" generó una ola de tristeza inmediata. Rodrigo Lussich, actual conductor de Intrusos, fue uno de los primeros en expresar su dolor públicamente. "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento", expresó Lussich en su cuenta de Instagram.

Luego, el conductor concluyó: "Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!".

La despedida de Adrián Pallares

Adrián Pallares, también conductor de Intrusos, se sumó a los mensajes por los fallecimientos de Mercedes Portillo, con quien compartió una foto y escribió: "Así siempre en mi cabeza y en mi corazón. Eterna gira de nuestra 'compañía'".