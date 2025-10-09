Mide dos veces más que la Torre Eiffel y reduce dos horas el tiempo de viaje: el puente más alto del mundo acaba de inaugurarse.

Una impresionante obra de la ingeniería rompió un récord único en el mundo: se coronó como el puente colgante más alto. Esta construcción recién inaugurada se llevó todas las miradas ya que, además de tener una altura impresionante, ayudó a optimizar los tiempos reduciendo hasta dos horas los tiempos de viaje por ruta.

Se trata del Puente del Cañón Huajiang, construido en la provincia China de Guizhou. Esta obra comenzó hace ya algunos años como parte del plan nacional chino de infraestructura y conectividad regional, y quedó lista para inaugurarse este 2025. Así, esta zona del país, caracterizada por su paisaje montañoso, cuenta con una nueva solución para optimizar el tránsito y acelerar el cruce por encima del río Beipan.

Pero más allá de lo impactante de su estructura arquitectónica, es su sistema tecnológico que ayuda a darle más estabilidad y seguridad. Precisamente, su sistema de control inteligente monitorea su estabilidad en tiempo real y ajusta los cables para que estén más tensos o más sueltos, según lo requiera la estructura en el momento.

Cómo es el puente colgante más alto del mundo

La construcción cuenta con una altura total de 625 metros. Como para tener una idea de este tamaño, es dos veces lo que mida la famosa Torre Eiffel en París. Además, tiene una longitud de 2,8 kilómetros, lo que le da una gran utilidad: gracias a este puente, el viaje entre las dos orillas del cañón se redujo de dos horas a apenas dos minutos.

Esta innovación de la ingeniería civil fue construida con una estructura colgante de acero y sostenido por gigantescos pilares anclados en los bordes del cañón. Así, quienes lo atraviesen pueden asegurarse que el puente resistirá vientos extremos y movimientos sísmicos comunes en esta zona del país.