La megaobra requirió de una inversión millonaria.

Hace un poco más de un año se conoció que Brasil llevaría adelante una megaobra para unir los océanos Pacífico y el Atlántico, con apoyo de Perú, Ecuador y Colombia. Se trata de una nueva ruta comercial que atravesará regiones estratégicas del territorio brasileño, y se planeaba que su inauguración fuera este año.

Con una inversión de u$s 10 mil millones, la ruta 2 pasará a llamarse la "Ruta Amazónica", que desembocará en el océano Pacífico en Tumaco (Colombia), Manta (Ecuador) y Paita y Chancay (Perú). El trazado original conectaba Manaos (Amazonas) con Manta, pero su ampliación fue una de las principales apuestas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para expandir la integración de Brasil con Asia.

¿Cómo es la Ruta Amazónica?

De esta manera, Brasil logrará reducir su ruta de navegación hacia Asia en aproximadamente 7000 kilómetros, lo que se traduce en 20 días menos de traslado para el comercio marítimo.

La reducción es significativa porque no solo optimizará los tiempos de exportación e importación, sino que también disminuirá los costos logísticos y aumentará la competitividad de los productos brasileños (como la soja y la carne) en los mercados asiáticos. Se estableció que las cuatro rutas comerciales empiecen en puerto de Manaos y quedan de la siguiente manera:

Ruta 1: De Manaos (Brasil) a Tumaco (Colombia)

Ruta 2: De Manaos (Brasil) a Manta (Ecuador)

Ruta 3: De Manaos (Brasil) a Paita (Perú)

Ruta 4: De Manaos (Brasil) a Chancay (Perú)

Otro de los objetivos también es impulsar el comercio de los países de la región, para así también abrir canales de exportación más rápido para lso productos brasileños y sudamericanos por el Pacífico. Además, incrementaría el comercio bilateral en la región.

Un acuerdo entre Brasil y China

En julio de este año, Brasil y China firmaron un acuerdo para construir un tren que conecte el Atlántico con el Pacífico, un trayecto de aproximadamente 3000 kilómetros. A través del memorando de entendimiento, iniciarán los estudios técnicos del proyecto ferroviario bioceánico.

El acuerdo fue suscripto entre la empresa estatal brasileña Infra SA, dependiente del Ministerio de Transporte, y el Instituto de Planificación e Investigación Ferroviaria de China, confirmó TV Brics. El tren será operado por la empresa china Cosco Shipping Ports.

El ministro de Transporte de Brasil, Renan Filho, aseguró que el acuerdo “marca el inicio de la elaboración conjunta de estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental” y remarcó que el objetivo es integrar las cadenas logísticas de exportación entre ambos países y con Asia.