Tiene solo 200 habitantes y 150 son peluqueros: el curioso pueblito de Polonia con muchas peluquerías

Si sos de los fanáticos del turismo bizarro y a la hora de elegir destinos buscás datos curiosos o lugares raros para visitar, este pequeño pueblo de Polonia tiene una distinción que te va a encantar. Se trata de Osinów Dolny: una localidad con 200 habitantes y 150 peluqueros.

Sí, en este pueblo de Polonia la proporción entre habitantes y peluquerías es desorbitante. Representa un verdadero récord mundial y una excentricidad especial, digna de conocerse.

Dónde queda Osinów Dolny

El pueblo Osinów Dolny está en la frontera oeste de Polonia, dentro del condado de Gryfino fronterizo con Alemania. Lo curioso de esta pequeña localidad es que tiene tan solo 200 habitantes y, por lo menos, 14 peluquerías.

En este contexto se estima que, del total de habitantes, casi 150 son peluqueros o peluqueras. La historia de ello se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en el período de posguerra fueron surgiendo peluquerías en los jardines de las casas o los pequeños edificios abandonados.

Anteriormente la región era más numerosa, pero se fue despoblando por migraciones forzosas y también voluntarias. A raíz de ello, el pueblo quedó con pocos habitantes, pero supieron encontrarle la vuelta. Finalmente, se convirtieron en un récord mundial: el pueblo más pequeño del mundo con la mayor cantidad de peluquerías.

Una proporción inaudita

Quizás para comprender la tremenda anomalía en las cifras sea preciso conocer otras referencias. Por ejemplo, en Argentina hay un total de 46.234.830 habitantes y 42.000 peluquerías aproximadamente. Es decir, alrededor de 1 peluquería por cada 1.100 habitantes.

En países con mayor densidad poblacional como España, hay un total de 48.592.909 habitantes y alrededor de 50.000 peluquerías, lo que representa la proporción de 1 peluquería cada 972 habitantes.

Ahora que ya contamos con una referencia los números toman otro valor: en Osinów Dolny, el pueblo de 200 habitantes y 14 peluquerías, la proporción es de 1 peluquería cada 14 personas.

Una opción que cierra por todos lados

La mayoría de los salones de belleza o de las peluquerías se encuentran sobre la calle principal del pueblo, que es la Ruta 124. Como la localidad está en la frontera oeste de Polonia, al lado de Alemania y a 61 kilómetros de Berlín, muchos de los clientes de Osinów Dolny llegan desde sus alrededores.

Además del encanto de conocer este pueblo especial, los precios en relación a la capital alemana son verdaderamente convenientes.