Alarmante desplome de la industria metalúrgica: el sector cerró 2025 en rojo

La actividad de la industria metalúrgica no encuentra piso y la caída del sector llegó al 7,1 por ciento interanual en diciembre. Con estos datos, el 2025 terminó con un rojo de 0,9 por ciento en relación a 2024 que ya se había deprimido 12,1 puntos.

Los datos sirven del informe mensual que releva la asociación de industriales metalúrgicos (ADIMRA), uno de los entramados industriales más perjudicados por el modelo libertario. “El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”, analizó el titular de la entidad Elio del Re. Las importaciones de productos metalúrgicos tuvieron un incremento interanual de 18,9% y las exportaciones una caída de 10,4%.

Alarmante desplome de la industria metalúrgica: el sector cerró 2025 en rojo

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los sectores afectados

El rojo es extensivo de todas las subramas. De esta manera Fundición exhibió una caída de 19,8%, equipo eléctrico 7,1% abajo, autopartes -5,8%, bienes de capital -5,4% y maquinaria agrícola -8,5%. La única rama que mantuvo un leve crecimiento en 2025 es el de carrocerías y remolques que logró subir 1,5%.

En el sector hay profunda preocupación por los números que no paran de caer. “El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”, describió Del Re.

Alarmante desplome de la industria metalúrgica: el sector cerró 2025 en rojo

El impacto del retroceso metalúrgico afecta al cordón industrial federal. Las provincias más afectadas fueron Buenos Aires -9,2%, Córdoba -8,6%, Santa Fe -7,3%, Mendoza -2% y Entre Ríos -1,6%. Solo en Santa Fe hay más de 1500 trabajadores suspendidos del sector según datos del ministerio de trabajo. Según los empresarios se observa una disminución interanual de 2,5% en el empleo.

En este escenario la conflictividad laboral del sector aumenta. La UOM suspendió un paro por tiempo indeterminado en Acindar por despidos tras un principio de acuerdo, avanza en una medida de fuerza nacional en rechazo a la reforma laboral y discute medidas en el seno de la CGT. Admira sin embargo, manifestó su acuerdo en general a la flexibilización laboral aunque con reparos en algunos aspectos. Del Re aclaró que la aprobación del proyecto no va a revertir la dura realidad del sector.

La metalurgia tiene una caída acumulada 19,8% por debajo de sus niveles máximos recientes. El uso de la capacidad instalada continúa con su caída constante: es del 44% similar a marzo-junio de 2020 en pandemia.