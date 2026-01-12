Trabajadores reclaman una deuda millonaria a una fabricante de máquinas agrícolas.

Los trabajadores de una importante fábrica de máquinas agrarias viven hace mucho tiempo un duro momento que parece no tener fin. La empresa prometió la venta de la planta y la reincorporación a los puestos de trabajo, pero en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, siguen sin tener respuestas y sin cobrar una deuda salarial importante.

Se trata de la empresa Vassalli que tiene su fábrica en la localidad de Firmat, Santa Fe, que hace más de un año atraviesa un conflicto con los trabajadores por deudas y también con proveedores, por lo cual la producción está paralizada hace meses.

“Si no hay respuestas concretas, el conflicto va a escalar”, advirtió el secretario general de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Diego Romero, respecto de la situación que se vive en el lugar,

Hace poco se habló de la posibilidad de la venta de la planta, lo cual entusiasmó a parte de los operarios, ya que buscan cobrar las deudas y volver a sus puestos de trabajo; sin embargo, eso no pareciera estar cerca.

El grupo entrerriano liderado por la familia Marsó les había comunicado a sus empleados que el 6 de enero darían a conocer novedades acerca del traspaso a un nuevo interesado en enderezar Vassalli. Pero eso no ocurrió y una semana después no hay ninguna novedad.

“El 6 de enero dijeron que iban a informar el traspaso, era todo humo. Literalmente la fábrica está paralizada y la empresa desaparecida, no hay interlocutor, se comunican por comunicados o por mail”, sostuvo el abogado de la UOM, Pablo Cerra, en diálogo con Rosario/12.

En ese sentido, sumó: "Sospechamos que supuestos los interesados que estaban a punto de hacer la operación era mentira. Que alguien compre algo de esa magnitud y no vaya a ver la planta, no vaya a hablar con el gremio y con los trabajadores, era raro”.

La empresa ya incumplió acuerdos previos

Según señalan desde el gremio, la empresa había firmado un acuerdo en la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo santafesino para pagar parte de la deuda en seis cuotas, pero lo terminó incumpliendo.

Son más de 4 millones de pesos por trabajador que debe Vassalli y el último pago que recibieron fue en noviembre y de sólo 125 mil pesos, algo menor a lo pactado. "Claramente la patronal vuelve a demostrar, una vez más, su poco apego al cumplimiento de las obligaciones que asume", subrayó Cerra.

Durante la semana pasada los trabajadores realizaron un nuevo reclamo con corte de ruta y según detalló el dirigente gremial al medio El Correo de Firmat, "a los 15 minutos la empresa subió una publicación diciendo que tenían máquinas disponibles".

Por último, explicó que tienen repuestos para vender y máquinas usadas, con el fin de repartir algo de plata entres los trabajadores, pero no tienen la autorización de Marsó. Por eso les parecen extrañas las publicaciones de venta de maquinaria que realiza la empresa en sus redes sociales.