Denuncian despidos y atrasos salariales en una marca de indumentaria infantil.

En medio de la crisis económica del gobierno de Javier Milei, trabajadores y trabajadoras de una icónica cadena de indumentaria infantil realizaron una denuncia contra la empresa asegurando que les deben el aguinaldo, que vienen sufriendo atrasos salariales y hostigamiento laboral. También marcaron que la empresa viene realizando despidos encubiertos.

El conflicto laboral en Owoko (De Niños SRL) lleva más de medio año y desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal afirmaron que con el correr del tiempo la situación se va agravando.

Según detallaron, la situación afecta a un grupo laboral mayoritariamente de mujeres y derivó en múltiples acciones gremiales y judiciales. En agosto la situación llegó a una presentación de una demanda colectiva por los haberes adeudados.

Uno de los principales ejes del conflicto es el pago fuera de término de los salarios desde junio. Además, señalaron que no les pagaron el aguinaldo de mitad de año y que hubo suspensiones injustificadas y descuentos salariales aplicados como represalia frente a medidas de retención de tareas.

Owoko cerró locales y despidió trabajadores

Esto no es todo, desde el sindicato también contaron que la empresa cerró locales en la provincia de Córdoba y pese a las promesas de continuidad laboral, la firma terminó despidiendo trabajadores.

En ese sentido, remarcaron que Owoko pagó de manera tardía y fraccionada las liquidaciones finales y no abonó los aportes previsionales, sindicales y de obra social dejando sin cobertura médica a varias empleadas.

"El incumplimiento reiterado en el pago de salarios y aguinaldos reviste una gravedad extrema, dado que el salario posee carácter alimentario, tal como lo reconoce la legislación laboral argentina", subrayaron desde el gremio en un comunicado al que accedió Infogremiales.

Y sumaron: "La mora salarial, los descuentos arbitrarios y la falta de aportes previsionales y de salud no solo vulneran derechos laborales básicos, sino que ponen en riesgo la integridad física, psíquica y social de las personas trabajadoras, afectando su dignidad y su derecho a una vida digna".

Los trabajadores también denunciaron hostigamiento laboral, cambios arbitrarios de horarios, imposición de horas extras no remuneradas y presiones para forzar renuncias. En diciembre tampoco les abonaron el otro medio aguinaldo. "Para seguir sumando... o más bien, restando, este diciembre, la empresa volvió a incumplir con el pago del aguinaldo. El salario, recordaron, tiene carácter alimentario y es esencial para la subsistencia de las familias trabajadoras", reclamaron.

Desde el sindicato de Empleados de Comercio recalcaron su reclamo por "el cumplimiento pleno de las obligaciones legales por parte de la empresa, el cese de las prácticas persecutorias y la restitución inmediata de todos los derechos vulnerados".