Verstappen está a 49 puntos de Norris.

Tras su victoria en el GP de México, Lando Norris recuperó la punta del campeonato a falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada, rompiendo también la racha de cuatro derrotas consecutivas con Max Verstappen. El neerlandés había ganado en Monza, Bakú y Austin y había llegado a Ciudad de México con chances de ponerse a un paso del liderato, pero la recuperación de McLaren lo hizo retroceder.

De hecho, el vigente monarca de la Fórmula 1 se encuentra en el tercer lugar con 341 puntos, a 49 de Norris, quien considera que todavía no puede descartar a Verstappen en la lucha por el campeonato. Incluso, se podría decir que el piloto de Red Bull es una amenaza mayor para el piloto británico que su propio compañero, Oscar Piastri, que marcha segundo con 366, a 24 unidades del primer lugar.

La recuperación que tuvo el tetracampeón del mundo en el GP de Brasil al terminar tercero después de salir del pitlane puso en alerta a Norris, que en una reciente entrevista con Sky Sports se mostró cauteloso sobre la definición de la temporada. “Estoy seguro de que Max será una amenaza en las carreras, y en el campeonato nunca se sabe. Así que es inútil intentar adivinar y hacer predicciones”, afirmó el as de McLaren.

A esto se suma que el piloto neerlandés tuvo una floja clasificación al quedar afuera en la Q1 y que sufrió una pinchadura al inicio de la carrera, lo que lo hizo perder tiempo valioso que le quitó chances de ganar. Estas situaciones fueron tenidas en cuenta por el inglés, que reconoció que el resultado pudo haber sido otro en Interlagos: “Con lo rápido que fue, habría ganado si hubiera salido desde una posición más adelantada. Pero así son las carreras”.

De ahí que Norris considere que Verstappen representará un peligro para sus aspiraciones al título mientras mantenga vivas sus esperanzas, motivo por el que se mantendrá alerta en las últimas tres fechas del año. “Max será una amenaza porque siempre lo es. Siempre está ahí, siempre luchando, y estoy seguro de que luchará hasta el final. Tengo muchas ganas de verlo”, cerró.

El mínimo margen de Verstappen para ganar el título

Con solo 83 puntos en juego para lo que resta de la temporada, Max Verstappen no tiene margen de error si quiere ganar su quinto campeonato de la Fórmula 1. El mejor escenario para el neerlandés sería ganar todo en las últimas tres fechas, incluso la sprint de Qatar, aunque necesitaría de la ayuda de los McLaren.

La próxima cita será del 20 al 22 de noviembre en Las Vegas.

En concreto, Norris tendría que quedar en cero en una fecha, salir quinto en otra, tercero en la sprint y segundo en la última, mientras que Piastri debería terminar tercero en una y segundo en todo lo demás, incluso la sprint. De esta manera, los tres pilotos terminarían el campeonato con 424 puntos, pero Verstappen tendría ventaja por cantidad de carreras ganadas y que quedaría con el título.