Los profesores de la Universidad de River de la carrera de Periodismo, Daniel Bertagno y Ricardo Rivas, se encuentran varados en la Antártida desde hace casi 20 días. Los dos docentes se encontraban de visita en la Base Marambio debido a una actividad educativa, sin embargo, debido a la situación meteorológica aún es una incógnita cuando podrán regresar a Buenos Aires.

Los hombres partieron hacia la Base Marambio el 15 de noviembre con el objetivo de participar durante 36 horas de una actividad académica, pero debido a las pésimas condiciones climáticas, no es posible el aterrizaje de ningún vuelo, motivo por el cual su fecha de regreso aún es incierta.

La palabra de los docentes varados

En diálogo con radio LT3 de Rosario, Bertagno explicó: "Era una misión académica de la Universidad de River, porque tenemos alumnos acá en la Antártida que están estudiando, y vinimos por una serie de actividades".

Continuando con su relato, el hombre brindó detalles sobre el objetivo principal por el cual se desarrollaba el viaje, sobre el cual expresó: "La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom".

"Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológicas", agregó el docente.

En esa misma línea, el periodista señaló que en un principio iban a ser buscados por un avión Hércules, el cual aterrizó en la Base Marambio, sin embargo, este sufrió un desperfecto y lo tuvieron que arreglar. Posteriormente, debido a las condiciones climáticas se continuó postergando su regreso debido a que no es posible que ningún vuelo aterrice en la Antártida bajo las condiciones actuales. “Sabíamos que el venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima”, destacó el profesor.

En su diálogo con el medio rosarino, el hombre habló acerca de la conectividad de la base, a la cual calificó como "muy buena", detalló que actualmente hay 70 personas viviendo en la Base Marambio y que utilizan el sistema de Starlink y una antena de 4G.

Por último, con respecto a la fecha de regreso que podrían tener, los docentes anticiparon: "Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo".