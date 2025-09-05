De qué cuadro es Tini Stoessel: por quién hincha la cantante

La cantante Tini Stoessel.

La cantante Tini Stoessel es una de las artistas del momento más importantes en Argentina. Desde muy chica, demostró todo su talento en la tira infantil de Disney Violetta, donde era la protagonista de la serie que se realizó entre el 2012 y el 2015, y antes como parte del staff de Patito Feo. Una historia de consagración que la tuvo desde pequeña como protagonista de las vidas de las niñas y los niños que miraban sus producciones.

Y luego, con una carrera apuntada a un público más grande y que creció con ella. En simultáneo, su relación con el fútbol se empalma con la relación que tiene con el futbolista de la Selección Argentina y el Inter Miami, Rodrigo De Paul. Un vínculo con un corte largo en el medio que resurgió en los últimos meses. Sin embargo, lo que pocos saben es el club del que ella es hincha y el legado familiar que tiene.

De qué equipo es hincha Tini Stoessel

Tini Stoessel confesó ser hincha de Boca Juniors. Nunca hizo demasiadas menciones al tema, ya que no es una gran fanática. Pero se ha asumido como hincha del club Xeneize. El primer registro que surge al respecto es del 7 de marzo de 2013, donde una adolescente Tini contaba en su cuenta de X que se dirigía a La Bombonera a ver un encuentro: "Yendo a la cancha de BOCA con mi familia. ¡Vamos, vamos!".

El tuit de Tini Stoessel sobre Boca.

Fue el encuentro que disputó el conjunto "Xeneize" contra Nacional de Montevideo, que finalizaría con victoria 1 a 0 en favor del equipo uruguayo. En aquella Libertadores, en la que Boca era dirigido por Carlos Bianchi, quedaría eliminado más adelante en cuartos de final por penales, en una serie vibrante contra Newell´s Old Boys de Rosario. Tini tiene además una foto en la platea del club de La Ribera.