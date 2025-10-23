"Tiene una costilla fisurada": el dato que reveló Lissa sobre Lourdes de Bandana, tras hablar con su madre

Lissa Vera, integrante del grupo musical Bandana, pidió hoy a la Justicia que imponga una restricción de acercamiento a Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lourdes Fernández (Lowrdez) y reveló datos impactantes sobre la salud de la cantante. "Aparentemente tiene una costilla fisurada", subrayó tras declarar ante Tribunales, al mencionar una charla que tuvo con la madre de Lourdes.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se había acercado hasta el domicilio que Lourdes compartía en Palermo con su ex, Leandro García Gómez, aunque fuentes policiales confirmaron a El Destape que no la encontraron allí. Fue entonces cuando se sumó la unidad de Búsqueda de Personas al equipo de trabajo para dar con su paradero real.

Este jueves por la mañana, la cantante subió un video a sus redes sociales diciendo que "estaba perfecta". "Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", expresó en referencia a la denuncia que había hecho su madre Mabel López. La mujer decía que no tenía contacto con Lourdes desde el sábado 4 de octubre, aunque la exintegrante de Bandana subió durante todo este tiempo diferentes publicaciones a su Instagram.

Sin embargo, su ubicación exacta aún es un misterio. La Policía todavía intenta determinar dónde podría estar. Había surgido una versión que indicaba que se encontraba en provincia de Buenos Aires, pero luego fue desmentida.

La declaración de Lissa Vera sobre la desaparición de Lourdes

En medio de su búsqueda, Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, habló con los medios y se mostró preocupada por la situación de su colega y amiga. "No creo que Lourdes quiera hablar conmigo, pero prefiero que esté enojada conmigo y después no estar lamentándola yo en un cajón", sostuvo.

Y, en referencia a la expareja de Lourdes, acusado de violencia de género, dijo: "Ustedes saben cómo son estas personas. Hostigan a los que intentan ayudar, los amenazan. Les complican la vida de la manera que tengan a mano. También tengo miedo de que me pase algo. No sé cómo va a explotar él después de esto".

Lissa también contó que ella misma pidió una perimetral para que García Gómez no se le acerque y aseguró que Lourdes actualmente tiene una costilla fisurada, según le expresó la madre de la cantante. "Lourdes sufre de esto desde que lo conoció. Desde el 2020. Dura un tiempo la máscara hasta que pierde la cadena de frío y se muestra cómo es", aseveró.

Asimismo, Lissa reveló que la madre "está muy preocupada" por el estado físico de Lourdes y por el vínculo que tiene con García Gómez. "Ella dice que no tiene familia y cuando publica videos, se lo escucha a él tirando directivas. Tengo audios de eso, pero también su asistente. Ella puede hablar mucho más que yo", señaló.

Pese a que hace más de un año no hablan, Lissa le envió un mensaje a Lourdes en este difícil momento: "Le diría 'salí de ahí, amiga'" .

La denuncia de Lourdes Fernández hacia su ex por violencia de género

En 2022, Lourdes Fernández denunció a su expareja Leandro García Gómez por lesiones graves y también publicó un posteo en Instagram al respecto.

"Si pasa denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele", escribió en aquel momento.