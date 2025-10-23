Apareció Lourdes con un extraño video en sus redes: "Esto es terrible"

El país amaneció conmocionado por la desaparición de Lourdes Fernández, exintegrante del popular grupo pop argentino Bandana. En los últimos minutos la artista apareció en las redes, con un video en el que habla frente a cámara: “Estoy perfecta”.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, expresó en el video y agregó: “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”.

La madre de Lourdes había denunciado su desaparición en los últimos días, alegando que desde el pasado 4 de octubre no tenía contacto con su hija.

La denuncia de la mamá de Lourdes

En las últimas horas, Mabel López, la mamá de Lourdes Fernández, radicó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal por la desaparición de su hija. Desde el 4 de octubre no tenía contacto con ella y estaba muy preocupada por su paradero. En el mismo escrito, apuntó contra la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez, a quien su hija denunció por violencia de género en el 2022.

Tras ello, la policía se acercó hasta el domicilio que ambos compartían en el barrio porteño de Palermo y fueron recibidos por García Gómez, quien reaccionó con violencia y grabó el operativo. Allí, el hombre dijo que la cantante no vive más en ese domicilio y que tampoco son pareja actualmente.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que, pese al video que supuestamente Lourdes grabó en su casa, no la encontraron en el departamento. Ahora Búsqueda de Personas se sumó al equipo de trabajo para dar con su paradero real.

Las alarmas en las redes de Lourdes

El pasado miércoles la cantante subió a Instagram un saludo a García Gómez por su cumpleaños, donde lo calificó como un "ejemplo de padre". "Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar", expresó Lourdes en la red social.

"Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad; y sos de los empresarios que necesita nuestro país", escribió con errores de redacción la cantante y cerró los comentarios de la publicación.

La denuncia por violencia de género contra García Gómez

En el 2022 la exintegrante de Bandana denunció a su exnovio por violencia de género y mostró fotos de sus golpes en redes sociales. "No tengan miedo", escribió en la publicación, alentando a las personas que pudieran estar atravesando una situación como la suya.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”, dijo Lourdes y contó que "me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento". "El amor no duele”, cerró la cantante.