Médicos residentes de Inglaterra planean huelgas antes de Navidad por mejoras salariales

Navidad en Londres

Los médicos residentes de Inglaterra convocarán una huelga de cinco días a partir del 17 de diciembre, justo antes de Navidad, alegando que el Gobierno no ha hecho una oferta creíble sobre puestos de trabajo y salarios, según anunció el lunes un sindicato que los representa.

La Asociación Médica Británica (British Medical Association), en conflicto desde hace meses con el Gobierno en nombre de los médicos residentes, afirma que la oferta salarial del 5,4% presentada por el Gobierno no soluciona los años de erosión salarial al ajustarse a la inflación, mientras que el Gobierno afirma que el acuerdo es justo y asequible.

En respuesta al último preaviso de huelga, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, criticó a la BMA por elegir la huelga "cuando causará el máximo trastorno" e "indecible ansiedad".

"Estas huelgas no benefician a nadie y no tienen ninguna justificación moral", afirmó en un comunicado difundido por su departamento, añadiendo que el Gobierno estaba abierto a las conversaciones.

Los médicos residentes, antes conocidos como médicos en formación, llevaron a cabo cinco días de huelga el mes pasado y otro paro de cinco días en julio, después de que el gobierno dijera que no podía satisfacer sus demandas de un acuerdo salarial mejorado este año.

El año pasado, el entonces recién elegido gobierno laborista llegó rápidamente a un acuerdo con los médicos para un aumento salarial del 22%, como parte de su promesa de arreglar el Servicio Nacional de Salud y con la esperanza de poner fin a una larga disputa.

La BMA pedía una subida del 29% este año para restablecer los niveles salariales de 2008 en términos reales. Streeting escribió al sindicato el mes pasado para subrayar que "las enormes presiones financieras a las que se enfrenta el país me impiden ir más allá en materia salarial".

Con información de Reuters