Luis Novaresio criticó al gobierno de Javier Milei.

Desde su programa en A24, Luis Novaresio protagonizó uno de los editoriales más duros de las últimas semanas contra el Gobierno de Javier Milei. Visiblemente enojado, el periodista se refirió a los incidentes ocurridos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reclamó que el Ejecutivo cumpla con lo que marca la ley vigente.

“Se aprobó una ley que el Ejecutivo está obligado a cumplir. Hay una cuestión institucional y la ley está vigente. Le guste o no le guste a Francos. Ahorren para los discapacitados”, lanzó con tono firme, mientras en pantalla se mostraban las imágenes de la protesta. Sin disimular su indignación, el conductor agregó: “¿No les provoca un toque de humanidad esto que están viendo?".

Visiblemente enojado, el periodista expresó: "¿No tienen un ministro con algo de humanidad que los llame? Petovello, Lugones… ¿No venían a cambiar? Ayer Karen Reichardt dijo que los que votan al kirchnerismo son enfermos mentales. No estoy pidiendo un aumento, que lo merecerían, para los jubilados. Estoy diciendo que hay un 0,04 aprobado por la ley de presupuesto que tienen que aplicar”.

El origen del conflicto en la puerta de la ANDIS

El encuentro en la Agencia Nacional de Discapacidad, previsto para abordar la actualización de aranceles y la aplicación de la Ley de Emergencia de Discapacidad, fue cancelado a último momento por el interventor Alejandro Vilches, lo que desató una ola de protestas. La movilización, organizada por el Foro Permanente Discapacidad, terminó con incidentes en la sede de Belgrano luego de que los manifestantes exigieran ser escuchados. Finalmente, Vilches accedió a recibirlos, aunque sin ofrecer soluciones concretas.