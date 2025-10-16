A 10 días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei monitorea desde la Casa Rosada cómo responderán los mercados al segundo día de virtual intervención económica por parte de Estados Unidos, luego de que el Tesoro estadounidense compre pesos argentinos en el mercado para evitar la suba del dólar. Mientras, el líder libertario prepara la recorrida que hará con su comitiva a Santiago del Estero y Tucumán, provincias que visitará este sábado por primera vez desde que es Presidente con el objetivo de hacer campaña y buscar el voto.
Luego de visitar 12 veces Estados Unidos, el mandatario seguirá de cerca cómo recibe el mercado la ayuda financiera de Trump. También planificará su primer viaje como Presidente a Santiago del Estero y Tucumán, a días de las elecciones.
La Casa Blanca auspicia un golpe palaciego contra Karina Milei
Buscan dar un golpe interno contra El Jefe para fundar una nueva gobernabilidad a medida de la Casa Blanca después de las elecciones.
Endeudamiento récord: un tercio de la población debe tres veces su salario
La deuda promedio con bancos y financieras ya alcanza los $3,7 millones por persona. A la vez, se estima que más de la mitad de los hogares destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales al pago de esas deudas.
Los hogares argentinos se endeudan, pero cada vez lo hacen menos para algún tipo de inversión a largo plazo, como un viaje o una compra de mayor magnitud. En otras palabras, crece el endeudamiento para financiar gastos corrientes. En el caso puntual de bancos y entidades financieras un informe privado puso claridad a la situación: un tercio de las y los argentinos está endeudado y el promedio de los montos asciende a $3,7 millones por persona, esto quiere decir que para llegar a saldar esa deuda necesitarían contar con alrededor de 3 salarios del sector privado registrado (el ingreso más alto en la economía).
Un bufón en la corte del rey Donald
Mientras Javier Milei se arrastra en los pasillos de la Casa Blanca, la Argentina está a la vuelta de la esquina del peor escenario: convertirse en un Estado fallido.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se repetía un mantra: volver a ser "un país normal". Luego de la interminable recesión iniciada en 1998, que explotó con el trauma de la larga crisis de 2001-2002, el anhelo no era por grandes transformaciones, solamente una aspiración sencilla, la normalidad. La serena calma después de la tormenta.
A las puertas de una recesión, la apertura importadora golpea de lleno a la industria
En agosto, volvió a caer el uso de la capacidad instalada. Los sectores más golpeados fueron el textil, la industria automotriz y neumáticos. La apertura importadora tiene sus costos. También avanza el desempleo.
La recesión avanza. Durante el octavo mes del año, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 59,4%, un nivel inferior al registrado en el mismo período del año pasado (61,2%). El efecto de la apertura indiscriminada de las importaciones golpeó de lleno en la industria textil, la fabricación de neumáticos e incluso tiró para abajo la producción nacional de automóviles.
Devuelven $15MM por la no reimpresión de boletas y Milei no los usará para discapacitados
Es un gasto que tenía previsto la Dirección Nacional Electoral que depende del Ministerio de Interior. Al evitar la nueva impresión por el escándalo narco de José Luis Espert, la Casa Rosada informó que ese dinero vuelve al Tesoro. Adelantan que no será destinado a cubrir la emergencia en Discapacidad o aumentarles a los jubilados.
Con el fallo de la Cámara Nacional Electoral de esta semana para que no se reimpriman las boletas de Buenos Aires, el Gobierno se ahorró 15 mil millones de pesos. Sin embargo, Javier Milei no tiene previsto usar ese dinero para cubrir la Ley de Emergencia en Discapacidad ni para aumentos jubilatorios.
Milei reconoció que no tiene un plan para mejorar hoy el bolsillo de la gente
El Presidente no pudo responder cómo su gobierno le puede generar más alivio a quienes no llegan a fin de mes.
En su primera entrevista luego de su vuelta de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei no pudo responder sobre qué plan tiene para las personas que no llegan a fin de mes y le echó la culpa al año electoral.
Una nueva encuesta anticipa otra derrota de Milei en PBA
El sondeo de la consultora Proyección ubicó a Fuerza Patria y su candidato Jorge Taiana claramente superando a La Libertad Avanza y Diego Santilli. A nivel nacional quedó dos puntos por arriba el oficialismo, pero con las dudas acerca de cómo contar los votos del peronismo.
Una nueva encuesta confirmó la amplia ventaja de Fuerza Patria sobre la La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país. Por menos margen, el primer candidato a diputado Jorge Taiana también supera a Diego Santilli, aunque se sabe que no será él quien figurará al tope de las boletas del oficialismo. CABA quedó ratificado como uno de los dos distritos en los que, sin dudas, ganará el oficialismo -el otro es Mendoza- aunque el margen es más corto del que se suponía. Los bajos salarios y la estrechez de los ingresos familiares e individuales es el principal problema que se registra a nivel vida cotidiana, mientras que la corrupción política es el tema que más preocupa respecto al país.