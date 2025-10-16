Una nueva encuesta confirmó la amplia ventaja de Fuerza Patria sobre la La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país. Por menos margen, el primer candidato a diputado Jorge Taiana también supera a Diego Santilli, aunque se sabe que no será él quien figurará al tope de las boletas del oficialismo. CABA quedó ratificado como uno de los dos distritos en los que, sin dudas, ganará el oficialismo -el otro es Mendoza- aunque el margen es más corto del que se suponía. Los bajos salarios y la estrechez de los ingresos familiares e individuales es el principal problema que se registra a nivel vida cotidiana, mientras que la corrupción política es el tema que más preocupa respecto al país.