El Gobierno desmintió un rumor sobre la Selección Argentina Sub20 en el Mundial de Chile

El Gobierno de Javier Milei desmintió un rumor sobre la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile.

El Gobierno de Javier Milei desmintió este jueves una versión que indicaba que el presidente viajaría a Chile en las próximas horas para presenciar el partido de la Selección Argentina Sub-20 frente a Marruecos, por la final del Mundial, que se disputará el domingo en el país trasandino.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó una publicación en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter) en la que negó que Milei fuera a decir presente en la final de la Copa del Mundo. "Fake. Fin", escribió el expanelista radial, respondiendo a un posteo de una cuenta que señalaba que presidencia había iniciado contactos con FIFA y diplomáticos de Chile para organizar su viaje.

La respuesta del vocero presidencial sobre la versión de que Milei viajaría a la final del Mundial Sub-20.

Cabe recordar que Milei mantiene una relación confronativa con la casa madre del fútbol argentino, con ataques constantes para quitarle injerencia en la toma de decisiones. Uno de los primeros embates fue en 2024, cuando el mandatario de ultraderecha intentó eliminar el decreto 939, un régimen de beneficios impositivos y retención para el ingreso de los aportes personales y contribuciones patronales correspondientes a los clubes y jugadores de fútbol, entre otros, que también ayuda para el fiananciamiento de la Selección Argentina y las juveniles.

Sin embargo, en agosto del 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 dio vuelta el fallo y ordenó que el Poder Ejecutivo debería acatar lo dispuesto en una resolución de mayo pasado, en la que la alícuota, que pasaría al 18,5%, vuelva a ser del 7,5%, por lo que la Justicia argumentó como "improcedente" el recurso de queja que interpuso ARCA contra AFA para intentar cambiar el decreto 1212.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Marruecos la final del Mundial Sub 20?

La final entre el seleccionado argentino y el marroquí comenzará el domingo 19 de octubre del 2025 a las 20 horas de Argentina, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La transmisión en vivo del partido por la televisión irá por Telefe y DSports, en tanto que el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Con el árbitro a designar todavía, si empatan irán a la prórroga de 30 minutos. Si persistiera la igualdad, entonces definirán al campeón por penales.

Trump volvió a realizar una amenaza con respecto a las sedes del Mundial 2026

Donald Trump parece decidido a quedarse con todos los focos en el ámbito internacional y a cualquier costo. El presidente de Estados Unidos este miércoles volvió a amenazar con mover las sedes del Mundial 2026, debido al caos que generó el Gobierno republicano con la deportación de personas en varias ciudades, y que podría perjudicar a la Selección Argentina en el torneo.

Tras el encuentro que mantuvo con Javier Milei, el mandario norteamericano realizó la misma advertencia que había hecho en octubre pasado, pero esta vez hizo hincapié con nombres específicos. "Podríamos llevarnos los partidos del Mundial de Boston. Su alcalde, Michelle Wu, no es buena. Es izquierda radical y se están apoderando de partes de Boston”, expresó. “Si alguien está haciendo un mal trabajo y, siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni Infantino, que es fenomenal, y le diríamos que lleváramos la sede a otro lugar”, continuó el republicano, que está obstinado con las deportaciones violentas en el territorio norteamericano.

La amenaza no se quedó solamente en Boston, ya que el líder de los republicanos también señaló a Seattle y San Francisco, otras de las ciudades que serán sedes del Mundial y que atraviesan un proceso de redadas salvajes por parte de la Guardia Nacional. En dichas ciudades podría tocarle el sorteo de la fase de grupos a la Selección Argentina, por lo que habrá que prestar especial atención a cómo continúa el conflicto.

Además, Trump apuntó a Los Ángeles, ciudad que albergará la próxima edición de los Juegos Olímpicos 2028. El presidente aseguró que no descarta “trasladar el evento a otro lugar” si considera que no habrá condiciones adecuadas de seguridad, debido a la ola de protestas tras las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.